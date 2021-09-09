台灣國際智慧能源周12月8日開展 規模為歷年最大

外貿協會及SEMI共同主辦全台最具指標性能源產業平台，「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」將於2021年12月8日至10日在台北南港展覽2館展出，聚焦「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能」及「氫能與燃料電池」4大主題，使用近635個攤位，相較去年成長30%，規模為歷年最大。

在淨零永續的全球趨勢之下，更擴充節能、循環經濟及綠色金融等特色展區，展示台灣最完整的能源產業經濟體系，四大主題展區搭配再生能源國際論壇，歡迎相關業者登記參觀，掌握「創能」、「儲能」、「節能」商機。

外貿協會秘書長林芳苗表示，推動零碳轉型的發展及導入再生能源的應用，已是各大企業必須面對的關鍵議題，而貿協除致力推動我國對外貿易，並隨時關注碳稅、環保等影響產業出口的相關措施，透過Energy Taiwan台灣國際智慧能源週等相關展會活動，持續推廣再生能源應用，以協助業者無縫接軌國際市場，開拓全球商機。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸提及，全球淨零轉型目標勢不可擋，目前已有超過120個國家，提出了在2050年之前，達成淨零排放的目標。國際大型品牌商也紛紛加入RE100倡議、響應淨零排放的承諾。為協助再生能源產業率先發展新技術、建立全新運營模式，Energy Taiwan台灣國際智慧能源週即為絕佳平台，盼能助力廠商在新的全球局勢中把握關鍵地位。

今年展覽仍聚集眾多台灣再生能源產業之指標業者參與展出。力暘能源集團董事長黃志文表示，力暘於屏東縣府光電專區計畫，已成功整合開發及籌設總裝置容量500MW，佔全縣50%，現在也在建置台南市府陽光電城2.0計畫案，提供開發設計、施工、案場維運一站式整合服務。今年第三年參展，為因應再生能源需求及間歇性發電特色，力暘能源已準備好進軍儲能市場並將於本年度能源週中展示儲能設備。

聯合再生能源（3576）董事長洪傳獻提到，台灣政府2025年再生能源發電占比20%的政策目標非常正確，若能落實則對碳排放及能源自主將會有顯著的提升。聯合再生擁有創能及儲能的全方位綠電解決方案，可配合政府的能源政策降低碳排放量及增加綠電供給做出顯著貢獻，並落實綠能永續的目標。