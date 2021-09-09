台商回台、半導體投資帶動1-8月營造工程物價指數漲

近年台商回流加上半導體業者擴大投資，營建工程火熱，主計總處發布國情統計顯示，今年8月營造工程物價指數上漲13.57％ ，總計1-8月平均漲10.03％。其中因國際廢鋼行情上揚，鋼筋、鋼板及型鋼分別上漲38.27％、36.52％及 23.92％，漲幅極猛。

主計總處指出，近年國內在台商回流建廠及半導體業者擴大投資帶動下，工程量體大幅成長，推升國內營建勞務及材料需求，加上國際相關材料價格上揚，今(110)年以來營造工程物價指數與去(109)年同期相較，漲勢顯著，5月起漲幅均呈雙位數，7 月漲 13.71％，為97年9月以來最高，8月續漲13.57％，今年1-8月平均漲10.03％。

從1-8月平均營造工程材料及勞務兩大類指數觀察，材料類指數較上年同期漲12.39％，其中權重最大(占比19.5％)之金屬製品漲27.17％，主因國際廢鋼行情上揚，鋼筋、鋼板及型鋼分別上漲38.27％、36.52％及23.92％所致；機電設備類漲10.54％，主因國際銅價行情走高，帶動電線電纜漲32.55％所致。

至於勞務類則上漲6.16％，其中又以工資類上漲6.60％最明顯，主要是建廠等需求孔急，推升工資所致；機具設備租金類亦漲5.23％。