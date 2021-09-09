快訊

直播／五倍券10月8日上路！面額有3種 使用至明年4月30日

澎恰恰留訊預告「人生最後一夜」 中秋前夕爆失聯

華人科學家第一人 中研院院士翁啟惠獲威爾許化學獎

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

中央研究院今（9）日發布，前院長翁啟惠院士於美國時間9月8日榮獲2021年威爾許化學獎（Welch Award in Chemistry），以表彰其在化學研究的重要貢獻。尤其他於醣科學領域所開發的技術及方法，有助於了解醣分子在生物體及疾病演變上扮演的角色，為新藥和疫苗研發開創新契機。翁啟惠也是首位獲得該獎項的華人科學家。

威爾許化學獎由威爾許基金會（Robert A. Welch Foundation）設置，旨在促進和鼓勵基礎化學研究，彰顯化學研究造福人類社會的貢獻。該獎項於化學領域擁有盛名，自1972年設立至今，每年頒發給1至2名，截至上屆已有54位科學家獲此殊榮。包含翁啟惠在內，目前僅兩位位亞裔科學家獲獎。

中研院指出，翁啟惠院士長年鑽研於化學生物及醣分子科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，他所發明的「程式化一鍋式反應法」，讓醣分子能在實驗室裡快速合成，是第一個自動化合成多醣體的化學方法，他的酵素法也是目前唯一可大量而快速合成寡醣的方法。同時，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌之藥物研究等。

翁啟惠學術成就享譽國際，曾獲選美國藝術與科學院院士(1996)、美國國家科學院院士(2002)、世界科學院院士(2007) 、歐洲分子生物組織外籍會士(2010) 和美國國家發明學院院士（2014），並於1994年當選本院院士、2020年當選工硏院院士。他現為本院基因體研究中心與美國斯克里普斯研究院(The Scripps Research Institute)的合聘特聘研究員。

此外，翁啟惠亦曾榮獲無數學術榮譽肯定，包括：美國總統年青化學家獎(1986)、國際醣化學獎(1994)、美國化學會哈德遜醣化學獎(1999)、國際酵素化學獎(1999)、美國總統綠色化學獎(2000)、美國化學會合成有機化學獎(2005)、德國宏博資深科學家獎(2006)、傑出化學研究卡頓獎章(2008)、美國化學會亞瑟科博獎(2012)、日經亞洲科技創新 (2012)、沃爾夫化學獎(2014)，以及英國皇家化學會羅賓遜獎(2015)等。

延伸閱讀

華人科學家第一人！ 中研院院士翁啟惠獲威爾許化學獎

LG打造全新螢幕披覆層 讓螢幕可凹折手機折痕更不明顯

台灣第一人 翁啟惠獲頒威爾許化學獎

翁啟惠專訪》如何對抗Delta病毒？「這兩重點」是新冠疫情落幕的關鍵

相關新聞

台商回台、半導體投資帶動1-8月營造工程物價指數漲

近年台商回流加上半導體業者擴大投資，營建工程火熱，主計總處發布國情統計顯示，今年8月營造工程物價指數上漲13.57％ ，...

10月才審基本工資？ 時機點眉角…愈晚調幅可能愈大

各方都認定今年基本工資、軍公教調薪將雙漲，基本工資何時審卻至今未定。以往基本工資都在八月舉行，今年卻遲未召開，甚至可能拖到十月才開會。基本工資委員直言，如果想要調漲幅度愈高，當然等疫情情勢變好、內需服務業也回溫再討論，社會氛圍更能配合，因此從召開基本工資的時機點，就能看出政策方向，愈晚開，調幅可能愈大。

「三升」壓頂 機械業者哀哀叫

台灣機械公會理事長魏燦文昨（8）日表示，雖然台灣機械8月出口創自美中貿易戰以來出口值與成長率雙雙新高紀錄，然而業界目前深...

機械設備出口 連旺八個月

台灣機械公會昨（8）日公布機械設備前八月出口值215.23億美元、年增29.3%；以新台幣計價為6,052.73億元、年...

無薪假 大減2.3萬人

國中小學開學一周後，帶動各行各業復甦，無薪假終於出現明顯降溫。勞動部昨（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有...

森霸案四度闖關 通過

森霸電力豐德天然氣發電廠提高天然氣用量的環差報告，昨（8）日第四度闖關環評專案小組初審會議，本案擬提高容量因數及天然氣用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。