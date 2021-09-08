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幼兒園爆群聚 教育部要求雙北暫停全園性及跨班級活動

Delta病毒來了無薪假將再起？勞動部說話了

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

國中小學開學一周後，帶動各行各業復甦，無薪假終於出現明顯降溫。勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有3,457家、35,763人實施無薪假，一周內大減1,365家、22,968人，包括住宿餐飲、批發零售及運輸倉儲業人數都較上周大減近五成，其中住宿餐飲業一口氣減少逾1.1萬人最多。

不過國內爆發Delta病毒社區感染新一波疫情，新北市宣布餐飲禁內用一周，外界憂心，好不容易緩和下來的雙北無薪假情勢，是否又會再往上飆？

文化大學勞動暨人力資源教授李健鴻認為，因為只有禁內用一周，衝擊還好，影響不大。勞動部官員認為，因為實施無薪假需要勞資協商，若禁用內不長，通常勞資雙方會共體時艱，會先觀望一陣子。

李健鴻表示，疫情反覆爆發，通常會侷限在小範圍，若立即採取斷然措施，控制疫情，就不會擴散，不會讓疫情漫延太久，因此，對勞動市場衝擊就不致太大。惟疫情反覆爆發，對民眾消費會產生心理上影響，民眾會擔心疫情而暫時不出門消費；此外也要觀察振興券是否會因疫情而延後上路，這將攸關內需產業復甦力道與時間。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，雖然疫情可能反覆爆發，但見諸各國經驗，勞動市場逐步恢復仍是大勢所趨；國內實施無薪假人數短期內可能上下波動，但長期趨緩仍是可期待。

疫情 無薪假 餐飲業

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