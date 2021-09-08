疫後眾業景氣皆復甦 惟這行業還在掛急救

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，開學一周後，各行各業無薪假皆出現明顯降溫之勢，惟支援服務業（含旅行社）無薪假逆勢上揚，成為疫後復甦最落後的產業。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，全球持續邊境管制，旅行社禁出團，僅剩國旅支撐，國旅營運又因本土疫情影響而受限；此外，交通部對旅行社紓困方案到期，致旅行社轉而通報實施無薪假，致旅行社無薪假情勢增溫，旅行社景氣復甦恐怕要等振興券挹注。

勞動部統計指出，目前支援服務業（含旅行社）有1,182家、8,499人實施無薪假，較上周增加76家、123人。

此外，除了住宿餐飲業、批發零售業、運輸倉儲業等隨著開學帶動復甦外，包括醫療保健業、藝術娛樂休閒服務業、其他服務業（如美容美髮）等，實施無薪假人數亦分別較上周減少1,038人、396人、214人。

製造業中的民生工業，也有部分食品相關公司停止實施無薪假，致實施人數亦較上周減少634人，目前仍有672人實施無薪假。

這波本土疫情重災區雙北無薪假降溫更顯著。新北市目前仍有4,508人實施無薪假，較上周減少五成四；台北市目前仍有10,818人實施無薪假，較上周減少四成二。