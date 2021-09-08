聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫後眾業景氣皆復甦 惟這行業還在掛急救

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部8日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，指出各行各業無薪假皆出現明顯降溫之勢，惟支援服務業（含旅行社）無薪假逆勢上揚。 本報資料照片
勞動部8日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，指出各行各業無薪假皆出現明顯降溫之勢，惟支援服務業（含旅行社）無薪假逆勢上揚。 本報資料照片

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，開學一周後，各行各業無薪假皆出現明顯降溫之勢，惟支援服務業（含旅行社）無薪假逆勢上揚，成為疫後復甦最落後的產業。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，全球持續邊境管制，旅行社禁出團，僅剩國旅支撐，國旅營運又因本土疫情影響而受限；此外，交通部對旅行社紓困方案到期，致旅行社轉而通報實施無薪假，致旅行社無薪假情勢增溫，旅行社景氣復甦恐怕要等振興券挹注。

勞動部統計指出，目前支援服務業（含旅行社）有1,182家、8,499人實施無薪假，較上周增加76家、123人。

此外，除了住宿餐飲業、批發零售業、運輸倉儲業等隨著開學帶動復甦外，包括醫療保健業、藝術娛樂休閒服務業、其他服務業（如美容美髮）等，實施無薪假人數亦分別較上周減少1,038人、396人、214人。

製造業中的民生工業，也有部分食品相關公司停止實施無薪假，致實施人數亦較上周減少634人，目前仍有672人實施無薪假。

這波本土疫情重災區雙北無薪假降溫更顯著。新北市目前仍有4,508人實施無薪假，較上周減少五成四；台北市目前仍有10,818人實施無薪假，較上周減少四成二。

無薪假 旅行社

延伸閱讀

消費人潮回來了！ 無薪假人數大減近2.3萬人

基層診所遭疫情波及收入減 嘉義縣3間放無薪假歇業

她2個月0收入他被迫離職 7成勞工憂心放無薪假 專家曝「這時間點」是好轉關鍵

無薪假家數、人數刷新高！勞動部：住宿餐飲、批發零售已好轉

相關新聞

疫後眾業景氣皆復甦 惟這行業還在掛急救

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，開學一周後，各行各業無薪假皆出現明顯降溫之勢，惟支援服務業（含旅...

國發基金規模1.3兆 龔明鑫透露正在尋找「農業」台積電

國發會主委龔明鑫今天下午出席「農業金融研討會」進行專題演講時指出，目前國發基金最大資產是來自於台積電（2330），也正在...

台積電主動找上門 這家化工廠營收衝破27億關鍵竟是15年前這決定

「那時候（TMAH回收）研究開發都還沒有成功，我們就決定把土地退掉、不做了。」三福化工董事長巫信弘回憶起2006年這段往事，他說，當時的三福化正準備投入化學原料生產，但思考在台灣生產不具優勢，公司經營方向決定轉個彎

洪嘉聰獲頒清大名譽博士 今年聯電營收將突破2,000億元

聯電董事長洪嘉聰今日獲清華大學頒發名譽工學博士學位，表彰他對產業及社會的貢獻。洪嘉聰致詞時指出，他要感謝清大已故校長劉炯...

「便宜的日本」異軍突起 連巴菲特都提前卡位 謝金河點隱形冠軍企業

中國的「共同富裕」像一場大家都沒有見過的革命，造成資本市場巨大的衝擊，聰明的錢也四散在尋找新的標的。這段期間，香港摔得最慘，台灣，南韓沾到一點光，但表現最出色的市場是印度，另一個大家都沒有注意到的日本。

消費人潮回來了！ 無薪假人數大減近2.3萬人

消費人潮回來了！勞動部今日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期勞資協商減少工時的事業單位有3457家、3萬5763人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。