行政院明將通過新版「生技條例」 CDMO納租稅優惠

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院明（9）日院會將拍板翻修後的「生技醫藥產業發展條例」草案，修正亮點是將CDMO（委託開發與生產）新藥也納租稅優惠，新增投資1,000萬至10億元全新機械、設備或系統，可享3%至5%租稅優惠，預定明年上路。

《生技新藥產業發展條例》將在2021年底落日，行政院本次將原本的《生技新藥產業發展條例草案》進行翻修、審查後，成為新版的「生技醫藥產業發展條例」，要將施行期間延長十年，從明年元旦起至2031年底落日。

在本次行政院政委龔明鑫審查過程中，將該條例進行翻箱，主要修正內容，是將CDMO新藥與新劑型新劑型製劑、高風險醫材、再生醫療、精準醫療、數位醫療及其他策略性產品，納入擴大適用租稅優惠範圍。

根據新版草案，新增適用CDMO的新設備投資抵減，對於投資1000萬元至10億元的全新機械、設備或系統，可選擇於當年度抵減營所稅額5％，或是分三年抵減3％，但以不逾當年度營所稅額30％為限。

草案提供「天使投資人」投抵優惠，針對投資成立未滿十年且未上市／櫃生技醫藥公司，若投資金額逾100萬元，且天使投資人持股滿三年，其投資金額50%可抵減個人所得稅額，上限為500萬元。

本次草案提供的法人股東投抵，讓每一年度股東投資抵減總額，以不超過營利事業當年度應納營所稅稅額50%為限；在研發租稅優惠部分，現行規定研發支出金額35%可抵減營所稅，新版草案將研發支出抵減率調降至25%。

據了解，龔明鑫在此次條例修法過程，受到旅美生技專家、前羅氏技術營運總裁楊育民的啟發，主張台灣應該針對生技業，大力支持CDMO發展，且台灣過去的成功經驗多半在製造，若能強化CDMO，對台灣生技業的產值更能大大加分。

天使投資 生技 營所稅

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