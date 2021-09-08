東森購物網站銷售滾筒乾衣機廣告不實 公平會罰10萬元

錡崴股份有限公司在東森得易購股份有限公司經營的東森購物網站銷售「【Whirlpool惠而浦】16公斤快烘瓦斯型滾筒乾衣機8TWGD5620HW」商品，於廣告中宣稱「節能標章」，但公平會事後查證發現，該項商品並沒有獲得節能標章紀錄，認定涉及廣告不實，開罰錡崴公司及東森得易購公司各10萬元罰鍰。

公平會表示，東森購物網站在【Whirlpool惠而浦】16公斤快烘瓦斯型滾筒乾衣機8TWGD5620HW」商品廣告中宣稱具節能標章，給人印象為該快烘瓦斯型滾筒乾衣機獲有節能標章認證，相較於其他未獲節能標章之相仿規格乾衣機具省電功效，但據經濟部能源局表示，案關商品並無「節能標章」之申請獲證紀錄，故廣告宣稱「節能標章」與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定，公平會委員會議今天討論後，處錡崴公司及東森得易購公司各10萬元罰鍰。

公平會表示，烘衣機已漸為普及的家電商品，當消費者在選購號稱吃電怪獸的烘衣機時，為了節省電費，多會優先購買具節能標章的商品，消費者購買前可以再上網查詢是否獲有節能標章認證。

公平會再次提醒消費者於購買家電商品前，可至節能標章全球資訊網查詢所選購的商品是否獲有節能標章認證，也再次叮嚀業者登載具「節能標章」之廣告文字一定要有所依據，以免觸法。