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海外出貨穩定成長 圓點奈米8月營收月增逾一成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

圓點奈米（6797）公告8月份合併營收1.4億元，較上月成長11%；累計前八月營收13.8億元，較去年同期成長124%。公司表示，新冠病毒不斷變異，核酸檢測剛性需求強勁，圓點奈米出貨穩定成長，營收連續兩個月走升。

圓點奈米耕耘全球市場，在歐美地區及韓國市場穩定發展，近期東南亞疫情嚴峻，圓點奈米在東南亞各國出貨大幅增加，其中在越南、泰國、印尼等，獲得許多大型醫院標案，貢獻營收成長。圓點奈米表示，公司產品具有相當的競爭力，東南亞地區價格相對其他第三世界國家穩定，隨著出貨比重提升，可望拓展亞洲市場的廣度與深度。

圓點奈米持續開發產品線，本月將出席第73屆美國臨床生化學會年會暨國際臨床實驗室設備博覽會（American Association for Clinical Chemistry， AACC），除將展出旗下榮獲工業設計獎項肯定的Maelstrom 4800外，也將首度曝光新產品Switch 8，蓄勢進軍15.2億美元的全球科學研究市場，全面完整核酸萃取儀器產品線。

圓點奈米表示，Switch 8核酸萃取儀器預計明年首季推出，AACC美國臨床化學學會年會暨國際臨床實驗室博覽會是全球規模最大的臨床生化與臨床實驗室設備會議與展會，其會員來自醫院、研究機構、學術界、參考實驗室和工業相關的實驗室，並具有關鍵影響力，圓點奈米參展AACC，除再度展現產品的高度競爭力外，預期也尋求更多與大廠合作的空間，帶動試劑需求，擴大市場佔有率。

根據BIS Research的調查研究數據，科學研究市場（Research Use Only， RUO）規模約7.3億美元，是全球核酸萃取市場中占比最高的應用市場，遠高於規模第二的醫療檢驗3.4億美元市場，且前景可期，預期學術研究中心的研究費用將由2020年的7.3億美元，成長至2031年的15.2億美元，年複合成長率達6.85%。圓點奈米推出新產品Switch 8，除了完整公司的核酸萃取儀器產品線外，更將觸角延伸至前景最大的核酸萃取市場，維持公司的成長動能。

奈米 東南亞 營收

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