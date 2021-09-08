豐德電廠環差案四度叩關 環評初審通過

環保署今（8）日第四度審查森霸電力豐德天然氣發電廠提高天然氣用量的環差報告，本案擬提高容量因數及天然氣用量，環評委員針對空污、溫室氣體排放量，植栽減碳規畫等要求後，決議本案修正後通過。

豐德電廠位於台南市山上區豐德里，占地面積16.7公頃，設有二套燃氣機組，總發電容量98萬瓩，目前已營運逾17年。

根據森霸電力規畫，本案擬將既有機組的容量因素從50%提升至70%，也就是從全年滿載發電運轉最多4,380小時，提升至最多6,132小時，天然氣使用量也將從每年63萬公噸，提高至每年85萬公噸。

環評專案小組審查會議以三次為原則，本案已經進入第四次審查，森霸電力表示，配合政府增氣減煤的政策，本次申請提高天然氣用量，目標在於取代或減少燃煤發電，預期每年可帶來91.9萬公噸減碳效益，廠內更設有太陽能發電系統，另外由於改善選擇性觸媒還原設備，因此就算提高發電量，各項空污排放總量，還是可以控制在原核定量以下。

針對本案，專案小組提出二方面要求，首先是針對報告內容，明訂熱機啟動及停機時段中，氮氧化物排放濃度小時平均值應低於30ppm，其餘時段小時值均應低於10ppm。

環評承諾的部分，環評委員提出三項要求，包括控制氨逸散濃度的上限值、評估控制溫室氣體排放的可行性，以及新增喬木500株及其減碳效益，且至少須每半年監測樹木植栽存活率，本案修正後建議通過，待後續送環評大會審查。