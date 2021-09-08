快訊

今日傳50例確診？ 指揮中心駁斥「謠言」

豐德電廠環差案四度叩關 環評初審通過

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

環保署今（8）日第四度審查森霸電力豐德天然氣發電廠提高天然氣用量的環差報告，本案擬提高容量因數及天然氣用量，環評委員針對空污、溫室氣體排放量，植栽減碳規畫等要求後，決議本案修正後通過。

豐德電廠位於台南市山上區豐德里，占地面積16.7公頃，設有二套燃氣機組，總發電容量98萬瓩，目前已營運逾17年。

根據森霸電力規畫，本案擬將既有機組的容量因素從50%提升至70%，也就是從全年滿載發電運轉最多4,380小時，提升至最多6,132小時，天然氣使用量也將從每年63萬公噸，提高至每年85萬公噸。

環評專案小組審查會議以三次為原則，本案已經進入第四次審查，森霸電力表示，配合政府增氣減煤的政策，本次申請提高天然氣用量，目標在於取代或減少燃煤發電，預期每年可帶來91.9萬公噸減碳效益，廠內更設有太陽能發電系統，另外由於改善選擇性觸媒還原設備，因此就算提高發電量，各項空污排放總量，還是可以控制在原核定量以下。

針對本案，專案小組提出二方面要求，首先是針對報告內容，明訂熱機啟動及停機時段中，氮氧化物排放濃度小時平均值應低於30ppm，其餘時段小時值均應低於10ppm。

環評承諾的部分，環評委員提出三項要求，包括控制氨逸散濃度的上限值、評估控制溫室氣體排放的可行性，以及新增喬木500株及其減碳效益，且至少須每半年監測樹木植栽存活率，本案修正後建議通過，待後續送環評大會審查。

環評 減碳 太陽能發電

延伸閱讀

環團行動劇喊脫煤 雲縣府：工安無虞才會推動煤轉氣

衝擊草鴞、周遭有斷層 高雄橋頭科學園區仍通過環評

麥寮電廠改用天然氣 說明會強調絕非他處的替代方案

社子島環評爆發衝突 柯文哲：大家講道理，不是比打架

相關新聞

台積電主動找上門 這家化工廠營收衝破27億關鍵竟是15年前這決定

「那時候（TMAH回收）研究開發都還沒有成功，我們就決定把土地退掉、不做了。」三福化工董事長巫信弘回憶起2006年這段往事，他說，當時的三福化正準備投入化學原料生產，但思考在台灣生產不具優勢，公司經營方向決定轉個彎

「便宜的日本」異軍突起 連巴菲特都提前卡位 謝金河點隱形冠軍企業

中國的「共同富裕」像一場大家都沒有見過的革命，造成資本市場巨大的衝擊，聰明的錢也四散在尋找新的標的。這段期間，香港摔得最慘，台灣，南韓沾到一點光，但表現最出色的市場是印度，另一個大家都沒有注意到的日本。

消費人潮回來了！ 無薪假人數大減近2.3萬人

消費人潮回來了！勞動部今日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期勞資協商減少工時的事業單位有3457家、3萬5763人...

台積電為何選擇高雄當7奈米重鎮？要以己之長攻人之短

台積電南進高雄，選定中油煉油廠舊址打造6個晶圓廠，堪稱半導體業界未來大計。這個過去以石化、鋼鐵為重的工業大城，將隨台積電進駐，搭上全球半導體快速發展列車，也成為協助台灣在全球取得更高話語權的一環。 不過，近期很多科技業不禁納悶，台積電的製程已從量產5奈米到明年下半年3奈米量產，2奈米和1奈米研發也如火如荼，台積電進駐高雄，選定在中油煉油廠舊五輕廠址興建全新的晶圓廠，為何不是延伸台積電先進製程的腳步，卻選定要在高雄打造7奈米另一生產重鎮？...

洪嘉聰獲頒清大名譽博士 今年聯電營收將突破2,000億元

聯電董事長洪嘉聰今日獲清華大學頒發名譽工學博士學位，表彰他對產業及社會的貢獻。洪嘉聰致詞時指出，他要感謝清大已故校長劉炯...

上半年專利申請外國人申請踴躍 這國竟暴增四成

主計總處發布國情統計資料顯示，今年1-6月專利申請件數3.5萬件，較去年同期增3.9％，其中以發明案件數近2.4萬件最多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。