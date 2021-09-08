快訊

今日傳50例確診？ 指揮中心駁斥「謠言」

素人參政七成靠手機 國發會政策網路平台改版亮相

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

國發會推出的「公共政策網路參與平台（https://join.gov.tw/）」全新改版上線，國發會指出，由於超過七成民眾透過手機使用參與平台，因此這次改版也更重視手機操作的便利性，並藉由響應式網頁設計（RWD）提供桌機、手機、平板等不同裝置友善的閱讀介面。

此外，全新改版的「公共政策網路參與平台（https://join.gov.tw/）」的整體色調更採用Pantone 2021年度代表色「極致灰+亮麗黃」作為平台的主色系，時尚感十足。

國發會指出，公共政策網路參與平台（JOIN）上線服務已六年，各界透過此平台參與公共政策制定，包括提點子、眾開講、來監督、參與式預算等服務，對於政府回應速度與執行力多有肯定，也提出平台使用操作易用性的回饋意見。

為優化公共政策網路參與平台（JOIN）介面及操作流程，國發會重新架構及設計全網站與服務，並邀請曾經在平台上提議、附議及透過客服信箱回饋建議的朋友，從使用者及觀察者角度，參與網站測試。

國發會指出，新版參與平台網站有四項特色，除了更重視手機操作的便利性和時尚的「極致灰+亮麗黃」主色系外，還調整使用者共通常用的服務功能於單一頁面呈現，包括「我要附議」的功能，讓使用者在單一頁面就能參與附議及討論。同時還提供忘記帳號的提示的功能，輔助使用者順利登入或驗證，並強化參與平台的搜尋功能，以利使用者尋找相對應的議題資訊。

公共政策 國發會 手機

延伸閱讀

行政院修正國賠法 放寬申請條件

實體券優惠更多 領數位券是傻子？！

企業拿勞工紓困補助抵薪資 國發會明令禁止：依法追訴

楊鎮浯赴台國發會 爭取金門港埠建設計畫經費47億元

相關新聞

台積電主動找上門 這家化工廠營收衝破27億關鍵竟是15年前這決定

「那時候（TMAH回收）研究開發都還沒有成功，我們就決定把土地退掉、不做了。」三福化工董事長巫信弘回憶起2006年這段往事，他說，當時的三福化正準備投入化學原料生產，但思考在台灣生產不具優勢，公司經營方向決定轉個彎

「便宜的日本」異軍突起 連巴菲特都提前卡位 謝金河點隱形冠軍企業

中國的「共同富裕」像一場大家都沒有見過的革命，造成資本市場巨大的衝擊，聰明的錢也四散在尋找新的標的。這段期間，香港摔得最慘，台灣，南韓沾到一點光，但表現最出色的市場是印度，另一個大家都沒有注意到的日本。

消費人潮回來了！ 無薪假人數大減近2.3萬人

消費人潮回來了！勞動部今日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期勞資協商減少工時的事業單位有3457家、3萬5763人...

台積電為何選擇高雄當7奈米重鎮？要以己之長攻人之短

台積電南進高雄，選定中油煉油廠舊址打造6個晶圓廠，堪稱半導體業界未來大計。這個過去以石化、鋼鐵為重的工業大城，將隨台積電進駐，搭上全球半導體快速發展列車，也成為協助台灣在全球取得更高話語權的一環。 不過，近期很多科技業不禁納悶，台積電的製程已從量產5奈米到明年下半年3奈米量產，2奈米和1奈米研發也如火如荼，台積電進駐高雄，選定在中油煉油廠舊五輕廠址興建全新的晶圓廠，為何不是延伸台積電先進製程的腳步，卻選定要在高雄打造7奈米另一生產重鎮？...

洪嘉聰獲頒清大名譽博士 今年聯電營收將突破2,000億元

聯電董事長洪嘉聰今日獲清華大學頒發名譽工學博士學位，表彰他對產業及社會的貢獻。洪嘉聰致詞時指出，他要感謝清大已故校長劉炯...

上半年專利申請外國人申請踴躍 這國竟暴增四成

主計總處發布國情統計資料顯示，今年1-6月專利申請件數3.5萬件，較去年同期增3.9％，其中以發明案件數近2.4萬件最多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。