素人參政七成靠手機 國發會政策網路平台改版亮相

由國發會推出的「公共政策網路參與平台（https://join.gov.tw/）」全新改版上線，國發會指出，由於超過七成民眾透過手機使用參與平台，因此這次改版也更重視手機操作的便利性，並藉由響應式網頁設計（RWD）提供桌機、手機、平板等不同裝置友善的閱讀介面。

此外，全新改版的「公共政策網路參與平台（https://join.gov.tw/）」的整體色調更採用Pantone 2021年度代表色「極致灰+亮麗黃」作為平台的主色系，時尚感十足。

國發會指出，公共政策網路參與平台（JOIN）上線服務已六年，各界透過此平台參與公共政策制定，包括提點子、眾開講、來監督、參與式預算等服務，對於政府回應速度與執行力多有肯定，也提出平台使用操作易用性的回饋意見。

為優化公共政策網路參與平台（JOIN）介面及操作流程，國發會重新架構及設計全網站與服務，並邀請曾經在平台上提議、附議及透過客服信箱回饋建議的朋友，從使用者及觀察者角度，參與網站測試。

國發會指出，新版參與平台網站有四項特色，除了更重視手機操作的便利性和時尚的「極致灰+亮麗黃」主色系外，還調整使用者共通常用的服務功能於單一頁面呈現，包括「我要附議」的功能，讓使用者在單一頁面就能參與附議及討論。同時還提供忘記帳號的提示的功能，輔助使用者順利登入或驗證，並強化參與平台的搜尋功能，以利使用者尋找相對應的議題資訊。