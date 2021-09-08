洪嘉聰獲頒清大名譽博士 今年聯電營收將突破2,000億元
聯電董事長洪嘉聰今日獲清華大學頒發名譽工學博士學位，表彰他對產業及社會的貢獻。洪嘉聰致詞時指出，他要感謝清大已故校長劉炯朗的推薦，才有機會獲頒清大名譽博士；他並指出，受惠半導體需求強勁，聯電晶圓代工產能滿載，今年合併營收將突破2,000億元。
洪嘉聰強調，這個榮譽不僅是給他個人的榮譽，也是對聯電長久以來努力耕耘半導體產業的肯定。
洪嘉聰說，台灣半導體最早是由工研院向美國RCA技術引進的，聯電是1980年由政府成立的台灣第一家半導體製造公司，當時工研院技術授權，股本是9000萬元，主要股東是經濟部、交通銀行、創新工業、中華開發、東元、聲寶、華新麗華、華泰電子等。
洪嘉聰在1990年加入聯電，當年度聯電營收39.9億元，當時聯電內部規劃5年營運目標，是年營收100億元，隨著台灣半導體產業發展，聯電今年營收有機會超過2000億元，相較當時成長達50倍之多；另外，聯電在1985年上市時的股本是8億元，市值是11億元，目前聯電市值8,000多億元，是當時的700多倍。
聯電去年合併營收為1,768億元，年增19.3%；今年前8月營收為 1,351.6 億元，年增 15.53%，創歷年同期新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言