洪嘉聰獲頒清大名譽博士 今年聯電營收將突破2,000億元

聯電董事長洪嘉聰今日獲清華大學頒發名譽工學博士學位，表彰他對產業及社會的貢獻。洪嘉聰致詞時指出，他要感謝清大已故校長劉炯朗的推薦，才有機會獲頒清大名譽博士；他並指出，受惠半導體需求強勁，聯電晶圓代工產能滿載，今年合併營收將突破2,000億元。

洪嘉聰強調，這個榮譽不僅是給他個人的榮譽，也是對聯電長久以來努力耕耘半導體產業的肯定。

洪嘉聰說，台灣半導體最早是由工研院向美國RCA技術引進的，聯電是1980年由政府成立的台灣第一家半導體製造公司，當時工研院技術授權，股本是9000萬元，主要股東是經濟部、交通銀行、創新工業、中華開發、東元、聲寶、華新麗華、華泰電子等。

洪嘉聰在1990年加入聯電，當年度聯電營收39.9億元，當時聯電內部規劃5年營運目標，是年營收100億元，隨著台灣半導體產業發展，聯電今年營收有機會超過2000億元，相較當時成長達50倍之多；另外，聯電在1985年上市時的股本是8億元，市值是11億元，目前聯電市值8,000多億元，是當時的700多倍。

聯電去年合併營收為1,768億元，年增19.3%；今年前8月營收為 1,351.6 億元，年增 15.53%，創歷年同期新高。