勞動部安穩僱用計畫 勞工就業四個月可拿2萬元獎金

勞動部為紓緩疫情對就業市場的影響，推動「安穩僱用計畫2.0」，只要雇主聘僱由公立就業服務機構所推介的失業勞工，即可獲得最高3萬元的僱用獎助，受僱勞工最高也可獲得2萬元就業獎勵津貼，勞雇雙方都能獲利，申請期間至今(2021)年9月30日截止。

安莉今年2月從零售百貨業離職，在待業期間適逢疫情爆發，求職難度更高，只能依靠存款渡日，7月上旬她到羅東就業中心尋求協助，就業服務員運用勞動部「安穩僱用計畫2.0」媒合安莉到食品製造公司擔任行銷企劃人員，目前穩定就業並適應良好。

勞動部北分署長林仁昭表示，「安穩僱用計畫2.0」相較1.0版本的最大差別是納入了受僱勞工的就業獎勵津貼；凡雇主僱用公立就業服務機構推介的失業勞工滿二個月獎助1.5萬，連續僱用四個月再加碼1.5萬，最高合計獎助三萬元。

他進一步指出，全時受僱勞工就業滿二個月可獲獎勵一萬元，滿四個月再加碼一萬元，最高可領二萬元，部分工時勞工減半發給。歡迎有求職、求才需求的雇主與民眾就近洽詢公立就業服務機構。