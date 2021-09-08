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Zoomg採希捷Lyve Cloud平台 支援雲端儲存會議錄影

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

資料儲存架構解決方案供應商希捷科技（Seagate）與視訊會議服務商 Zoom 宣布達成協議，Zoom 的使用者即將能使用 Seagate的Lyve™ Cloud 平台來儲存錄製的線上會議影音檔案。

當Zoom使用者準備錄製會議時，將可選擇把所錄下的影音檔案儲存至 Seagate 所提供的S3儲存即服務 (STaaS) 平台上。

Seagate Lyve Cloud 為全天候不間斷、從邊緣到雲端的超大容量儲存雲，專為克服常見的儲存挑戰而設計，以助使用者駕馭多變難料的成本，以及大規模儲存、移動和啟動資料的複雜性。

Zoom 產品和工程總裁 Velchamy Sankarlingam 表示，我們的客戶希望能安全地儲存並流暢地分享會議錄影檔案。Zoom 在全球各地支援許多會議，且客戶的需求迴異，格外需要可提供絕佳總持有成本 (TCO) 的雲端儲存方案。我們選用 Lyve Cloud支援，就是因為它具備這些優勢。

Seagate 儲存服務執行副總裁暨資訊長 Ravi Naik 指出，無論錄製的會議檔案量有多大，或使用者觀看錄製內容的次數有多高，我們的方案都能讓雲端經濟變得簡單及可預測。Lyve Cloud 不收取任何的應用程式介面 (API) 費用及流量出口 (egress) 費，其不間斷的儲存服務協助 Zoom 使用者在需要時能隨時檢視錄製檔案。

Seagate 與 Zoom 的合作協議為期數年，協議的內容乃針對 Seagate 位於美國矽谷的雲端資料中心，其他合作方案亦正醞釀中。

Zoom 雲端

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