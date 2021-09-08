獲頒清大名譽博士 洪嘉聰：聯電今年營收將破2000億元

聯電（2303）董事長洪嘉聰今（8）日表示，他在1990年加入聯電，至今逾30年，而當年度聯電營收是新台幣39.9億元，隨著半導體產業發展，今年有機會超過2000億元，成長達50倍。

國立清華大學今天頒授洪嘉聰名譽工學博士，表彰他對產業及社會的貢獻，聯電共同總經理簡山傑到場獻花祝賀；洪嘉聰致詞時指出，他要感謝清大已故校長劉炯朗的推薦，才有機會獲頒清大名譽博士。

洪嘉聰強調，這個榮譽不僅是給他個人的榮譽，也是對聯電長久以來努力耕耘半導體產業的肯定；洪嘉聰說，台灣半導體最早是由工研院向美國RCA技術引進的，聯電是1980年由政府成立的台灣第一家半導體製造公司，當時工研院技術授權，股本是9000萬元，主要股東是經濟部、交通銀行、創新工業、中華開發、東元（1504）、聲寶（1604）、華新麗華（1605）、華泰電子（2329）等。

洪嘉聰在1990年加入聯電，當年度聯電營收39.9億元，那時候聯電內部規劃5年營運目標，是年營收100億元，隨著台灣半導體產業發展，聯電今年營收有機會超過2000億元，相較當時成長達50倍之多；另外，聯電在1985年上市時的股本是8億元，市值是11億元，目前聯電市值來到8000多億元，是當時的700多倍。

聯電未來會持續不間斷的努力，再努力，創造下一個高峰。