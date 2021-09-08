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東協疫情升溫 王美花：與夥伴同甘共苦是台灣精神

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

經濟部長王美花今（8）日出席工商時報主辦「東協台商千大調查結果發表」活動致詞提到，東協各國疫情升溫，台商在越、馬兩國均面臨挑戰。但她強調，台灣與東南亞是長期夥伴，既使短時間內獲利、生產受挫，台商在艱困時期照顧員工將迎來未來更好回饋，更是「台灣精神」的表現。

王美花說，新南向在蔡總統宣示下大力起步，引導台商碰到供應鏈調整時，順勢就到東南亞加深加廣佈局。她說，投資一定要長期瞭解合作需要面對面溝通才能落實，經濟部在第一線很清楚，「不是台灣疫情不好，是我們嚴格防疫，很多歐美人士要來台投資考慮再三最後選擇放棄。」

王美花認為，疫情無法完全控制下，新南向實體活動確實大幅減少，遭立委抨擊新南向成效，但根據財政部最新數據，對新南向出口成長是所有地區最高的，跟去年很不一樣。

而在人才交流方面，過往幾個月疫情嚴管邊境，最近終於逐步檢討，讓留學生進來，教育部說新南向想來的留學生沒有少反而更多；國發會最近也召開跨部會會議，討論怎麼吸引更多國際人才，預計將會與過往政策不一樣。

但她話鋒一轉，提到近期東南亞疫情升溫。越南疫情嚴峻，位於南越的台商都憂慮生產受影響，恐發生「斷鏈」，盼美國未來更工多疫苗克服越南疫情；北越電子廠則反映未受太多影響。

她說，既使短期受影響，台商在艱困時期照顧員工將迎來未來更好的回饋，認為這就是跟人家做夥伴時要同甘共苦的「台灣精神」。

另外，馬來西亞疫情嚴峻也造成半導體封測廠受到影響，讓國際晶片荒惡化，之前馬國有希望台灣可以協助分散封測能量，但經盤點後有難度，因車用晶片認證程序須八個月，過往台灣沒做的話無法馬上接手。

疫情 台商 東南亞

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