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今年上半年專利申請件數年增3.9% 以發明案為主

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

主計處發佈最新國情統計通報，今年上半年我國受理專利申請件數較上年同期增3.9%，專利申請以發明案為主，發明專利案外籍申請者以日本籍居多。不過，全球五大專利局受理申請發明專利案件數，則以中國大陸最多。

主計處指出，依經濟部智慧財產局統計，2020年受理專利申請案件數7.2萬件，較2019年減3.2%（減2,414 件）;就申請類別觀察，以發明案4.7萬件最多（占64.6%），較2019年減少3.3%，其次為新型案1.8萬件（占24.3%）及設計案0.8萬件（占11.1%），分別減少0.1%與8.9%。2021年 1~6 月專利申請案3.5萬件，則較上年同期增 3.9%。

發明專利案外籍申請者以日本籍居多，資料顯示，2021年1~6月本國人申請發明專利案1萬件（占 40.8%），較上年同期增1,121件或13.0%；外國人申請1.4萬件（占 59.2%），其中以日本最多，占外國人件數的42.8%，其餘依序為美國23.0%、中國大陸10.3%、南韓6.9%及德國3.3%，五國合占八成六，與上年同期相較，前述五國除日本略減1%外，其餘均呈成長趨勢，其中以南韓增39.8%最多。

不過，若觀察全球五大主要專利局（中國大陸國家知識產權局、美國專利商標局、日本特許廳、韓國智慧財產局、歐洲專利局）受理申請發明專利案件數，2020年以中國大陸149.7萬件最多，年增6.9%；美國59.7萬件次之，年減3.9%；其餘依序為日本28.8萬件，年減6.3%；南韓22.7萬件，年增3.6%；以及歐洲18萬件，年減 0.7%。

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