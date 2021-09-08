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無薪假降溫了！開學一周 人數大減近2.3萬人

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

中小學開學一周後，無薪假出現明顯降溫。勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有3,457家、35,763人實施無薪假，一周內大減1,365家、22,968人，其中住宿餐飲業減少11,637人。

勞動部官員表示，中小學開學，民眾生活也恢復常軌，包括住宿餐飲業、批發零售業、運輸倉儲業、醫療保健、藝術娛樂休閒服務業等無薪假情勢亦趨緩。然而，隨著新一波疫情發展，無薪假是否會持續降溫，或者再反轉增溫，必須密切觀察。

根據統計，這期以住宿餐飲業減少最多，目前仍有642家、13,158人實施無薪假，一周內減少478家、11,637人。

至於批發零售業目前則有647家、3,924人實施無薪假，一周內減少467家、3,901人。

無薪假 餐飲業

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