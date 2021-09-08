消費人潮回來了！ 無薪假人數大減近2.3萬人

消費人潮回來了！勞動部今日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期勞資協商減少工時的事業單位有3457家、3萬5763人，較上期大減1365家、2萬2968人，先前屬於重災區的住宿餐飲、批發零售、運輸倉儲減幅分別近5成，加起來減少1.9萬人。勞動部官員預測，將下來將持續往好的方向發展。

本期無薪假人數最多的行業為住宿餐飲業1萬3158人，其次分別是批發零售業3924人、運輸倉儲3555人；家數最多則為支援服務業1182家，再來是批發零售業647家、住宿餐飲業642家。

自防疫三級警戒實施後，住宿餐飲業無薪假人數一度飆至2萬6千多人，即使警戒降級，上周人數仍有2萬4795人，但本周一口氣降至1萬3158人，一周內減少1萬1637人，批發零售業則減少3901人、運輸倉儲業少3704人，3行業減幅皆落在5成左右。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，本期減少最多的3個行業是住宿餐飲、批發零售與運輸倉儲，光這3行業總計減少了1.9萬多人，可見開學效應發威，消費人潮紛紛回籠。

黃維琛說，雖不排除有減班休息通報的時間差因素，但初步了解，不少店家都表示9月不會再實施減班休息，且多為餐飲業。

不過，支援服務業在本期不降反升，人數8499人，比上期增加123人，家數1182家也比上期增加76家。黃維琛解釋，受限邊境管制，再加上交通部目前未進一步再推紓困措施，疫情對旅行社的衝擊依舊存在。

他預估，接下來若疫情未再升溫，隨著各行各業解封，雖難免會有短期波動，但減班休息整體趨勢將持續往好的方向走。