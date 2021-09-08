快訊

幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓

獨／幼兒園群聚案延燒 里長證實篩檢隊進駐板橋近千人社區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消費人潮回來了！ 無薪假人數大減近2.3萬人

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
消費人潮回來了！勞動部今日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據。本報資料照片
消費人潮回來了！勞動部今日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據。本報資料照片

消費人潮回來了！勞動部今日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期勞資協商減少工時的事業單位有3457家、3萬5763人，較上期大減1365家、2萬2968人，先前屬於重災區的住宿餐飲、批發零售、運輸倉儲減幅分別近5成，加起來減少1.9萬人。勞動部官員預測，將下來將持續往好的方向發展。

本期無薪假人數最多的行業為住宿餐飲業1萬3158人，其次分別是批發零售業3924人、運輸倉儲3555人；家數最多則為支援服務業1182家，再來是批發零售業647家、住宿餐飲業642家。

自防疫三級警戒實施後，住宿餐飲業無薪假人數一度飆至2萬6千多人，即使警戒降級，上周人數仍有2萬4795人，但本周一口氣降至1萬3158人，一周內減少1萬1637人，批發零售業則減少3901人、運輸倉儲業少3704人，3行業減幅皆落在5成左右。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，本期減少最多的3個行業是住宿餐飲、批發零售與運輸倉儲，光這3行業總計減少了1.9萬多人，可見開學效應發威，消費人潮紛紛回籠。

黃維琛說，雖不排除有減班休息通報的時間差因素，但初步了解，不少店家都表示9月不會再實施減班休息，且多為餐飲業。

不過，支援服務業在本期不降反升，人數8499人，比上期增加123人，家數1182家也比上期增加76家。黃維琛解釋，受限邊境管制，再加上交通部目前未進一步再推紓困措施，疫情對旅行社的衝擊依舊存在。

他預估，接下來若疫情未再升溫，隨著各行各業解封，雖難免會有短期波動，但減班休息整體趨勢將持續往好的方向走。

餐飲業 勞動部

延伸閱讀

8石化公司申請縮短輪班間隔影響千人 勞部下周討論

她2個月0收入他被迫離職 7成勞工憂心放無薪假 專家曝「這時間點」是好轉關鍵

無薪假家數、人數刷新高！勞動部：住宿餐飲、批發零售已好轉

無薪假反彈！ 實施人數增至5.8萬、旅行社增最多

相關新聞

「便宜的日本」異軍突起 連巴菲特都提前卡位 謝金河點隱形冠軍企業

中國的「共同富裕」像一場大家都沒有見過的革命，造成資本市場巨大的衝擊，聰明的錢也四散在尋找新的標的。這段期間，香港摔得最慘，台灣，南韓沾到一點光，但表現最出色的市場是印度，另一個大家都沒有注意到的日本。

消費人潮回來了！ 無薪假人數大減近2.3萬人

消費人潮回來了！勞動部今日公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期勞資協商減少工時的事業單位有3457家、3萬5763人...

洪嘉聰獲頒清大名譽博士 今年聯電營收將突破2,000億元

聯電董事長洪嘉聰今日獲清華大學頒發名譽工學博士學位，表彰他對產業及社會的貢獻。洪嘉聰致詞時指出，他要感謝清大已故校長劉炯...

上半年專利申請外國人申請踴躍 這國竟暴增四成

主計總處發布國情統計資料顯示，今年1-6月專利申請件數3.5萬件，較去年同期增3.9％，其中以發明案件數近2.4萬件最多...

【航運卡卡】塞港、缺櫃危機未解需求正熱 為何航運股已有棄船潮？

台股今年在內資力挺下，「航海王」、「鋼鐵人」等傳產族群帶領指數上攻，其中航運股更因運價大漲，投資人以「水手」自居，搭上當沖熱潮，成為人氣指標，未料股價創新高拉回至今已腰斬，即使近期利多連連，例如全球塞港問題未解、運價指數持續創高、營收獲利亮眼，但股價依舊「卡卡」，甚至利多愈大，賣壓愈大，投資人直呼看不懂行情，也被逼得想要棄船逃命。

【航運卡卡】不只吃不到薯餅 從半導體到豪宅Q4都籠罩斷貨陰影

疫情衝擊始終未除，全球大塞港成為新常態，海運缺艙位、缺船隻、缺貨櫃、缺工人的「四缺」情形日益嚴重，導致供應鏈大亂，斷鏈風險也逐步擴大，已從晶片、半導體、電子零件，一路延伸到食衣住行上，例如大家熟悉的麥當勞「薯餅」，就曾一度卡在海上、從菜單上消失。這還不是最嚴重的，從現在開始，受牽連的商品將更廣，從家裡附近餐廳的食材、到精品服飾、進口車，甚至蓋房子所需的高級建材或相關家具廚具，都恐缺貨或漲價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。