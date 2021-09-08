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經濟擴張 基金平台：美歐股市持續看俏

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
各天期排名在同類型前25%且今年報酬率達20%之基金。圖／鉅亨買基金提供
各天期排名在同類型前25%且今年報酬率達20%之基金。圖／鉅亨買基金提供

美股最近持續創新高，歐股也開始吸引國際資金流入。「鉅亨買基金」表示，前進歐洲股市的資金近期由負翻正，但相較於近3年國際資金持續調節撤離歐洲股市，目前仍有相當大的資金回補空間。從8月製造業採購經理人指數來看，美歐地區持續強勁擴張，預期美國與歐洲雙雙同時採行寬鬆貨幣政策與刺激財政政策的機率非常高，除了看好美股後市，歐洲股市也蓄勢待發。

晨星截至今年8月底的數據統計，各天期排名在同類型前25%且今年以來的報酬率達20%以上的基金中，除了台股基金，歐洲股票基金表現不遑多讓。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，歐洲的景氣復甦雖然晚於美國，但恢復的趨勢穩步向上，即使6月受到Delta病毒影響，卻未看到景氣好轉指標有所回落，若後續能走出疫情影響，景氣狀況在民眾儲蓄高及消費旺季下仍較樂觀。此外，歐洲央行在近期的會議上，仍然堅定對貨幣寬鬆政策持續展現正面態度，對歐洲經濟狀況有利，也有利歐洲股市的表現。

除了政策面有利歐洲股市，歐洲企業的實際盈餘成長率或未來預估都表現亮眼，更為歐洲股市加分。張榮仁分析，彭博統計，歐洲企業今年預估每股盈餘年增率249%，目前截至第二季財報為止，實際每股盈餘年增率171%。展望未來，歐洲第三季與第四季的企業獲利有機會再創佳績，並優於原先市場預期，歐洲股市也可望因此受益。

美股方面，張榮仁認為，美國眾議院通過3.5兆美元預算框架，且聯準會主席鮑爾在全球央行年會上釋出鴿派消息，皆有利美股持續走升，後續觀察只要民主黨參議員不跑票，大規模的財政刺激政策將可順利過關，搭配債務上限的增加與疫情的消退，美股後續仍持續看佳。另外，根據過去20年美股平均月度表現，第四季皆呈現上漲走勢，因此，9月的低點反而是介入的最佳時機。

從歐美兩大央行近期釋出的訊息來看，持續採行寬鬆貨幣政策的機率仍高，加上刺激財政政策的推行，美歐股市後市可期。張榮仁建議，投資人若想投資歐洲股市，可以選擇投資策略較彈性的基金，例如歐洲大型股或歐洲大型成長股，而過去歐股表現較好的時期，歐洲小型股通常表現較大型股更突出，可以接受較高風險的人則可以選擇歐洲小型股基金。

美股

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