上半年專利申請外國人申請踴躍 這國竟暴增四成

疫情衝擊始終未除，全球大塞港成為新常態，海運缺艙位、缺船隻、缺貨櫃、缺工人的「四缺」情形日益嚴重，導致供應鏈大亂，斷鏈風險也逐步擴大，已從晶片、半導體、電子零件，一路延伸到食衣住行上，例如大家熟悉的麥當勞「薯餅」，就曾一度卡在海上、從菜單上消失。這還不是最嚴重的，從現在開始，受牽連的商品將更廣，從家裡附近餐廳的食材、到精品服飾、進口車，甚至蓋房子所需的高級建材或相關家具廚具，都恐缺貨或漲價。

2021-09-08 09:00