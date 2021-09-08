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上半年專利申請外國人申請踴躍 這國竟暴增四成

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計資料顯示，今年1-6月專利申請件數3.5萬件，較去年同期增3.9％，其中以發明案件數近2.4萬件最多。

主計總處表示，根據經濟部智慧財產局統計，109年受理專利申請案件數7.2萬件，較108年減3.2％（減少2414件 ）。就申請類別觀察，以發明案4.7萬件最多（占64.6％），較108年減少3.3％，其次為新型案1.8萬件（占24.3％）、設計案0.8萬件（占11.1％），分別減少0.1％與8.9％。

至於110年1-6 月專利申請案總計3.5萬件，較上年同期的3.4萬件增加3.9％。其中發明案件23900件、新型案7700件、設計案3700件。

今年1-6月本國人申請發明專利案1.0萬件（占40.8％），較前一年同期增1121件、13.0％；外國人申請1.4萬件（占 59.2％）其中以日本最多，占外國人件數42.8％，其餘依序為美國23.0％、中國大陸10.3％、南韓6.9％及德國 3.3％，五國合占八成六。與上年同期相較， 五國中，除日本略減1.0％外，餘均呈成長趨勢，其中以南韓增39.8％最多。

統計顯示，全球五大專利局受理申請發明專利案件數，2020年以中國大陸149.7萬件最多（年增6.9％），美國59.7 萬件次之（減3.9％），餘依序為日本28.8萬件（減6.3％）、南韓22.7萬件（增3.6％）及歐洲18.0 萬件（減0.7%)。

日本

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