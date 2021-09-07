通膨巨獸要來了嗎？ 八月消費者物價指數擴大為2.36%

主計總處今（7）日發布8月消費者物價總指數（CPI）年增率2.36%，2%警戒線失守，也是今年以來第三度突破2%。主計總處認為，主因蔬菜受天候影響，量減價揚，且油料費的低基數因素仍在，加以機票、肉類、成衣及水果價格上漲所致。

主計總處指出，8月CPI年增率2.36%，躉售物價年增率為11.88%，則較7月幅度縮小。

主計總處專門委員曹志弘指出，8月消費者物價總指數（CPI）明顯較上個月增加0.44%，主要有二個原因，包括8月盧碧颱風帶來旺盛西南氣流，蔬果供給沒辦法提升，另8月恢復夏月電價，蔬菜、水果、電費就推升了CPI增加0.42%。

8月CPI年增率再度突破2%，上衝到2.36%，代表通膨巨獸要來了嗎？對此，曹志弘表示，目前國內暫時沒有通貨膨脹的現象，但國際原物料價格仍居高不下，雖然政府有緩凍漲機制，但由於我國原物料多靠進口，因此國際原物料價格的變動是否影響民生物價，政府會持續關注。

曹志弘強調，國際原物料不再持續攀升，國內通膨的壓力就會比較小。此外，若未來天候能夠持續穩定，蔬菜漲幅就不會那麼顯著，消費者物價總指數（CPI）年增率就可望回復到2%以內。