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通膨陰影又來？ 8月CPI年增率衝上2.36% 今年三度破二

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36%，較上月1.95%大幅上升，是今年以來第三度突破2%的通膨警戒線。 聯合報系資料照
8月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36%，較上月1.95%大幅上升，是今年以來第三度突破2%的通膨警戒線。 聯合報系資料照

主計總處今天公布8月消費者物價指數CPI）年增率為2.36%，較上月1.95%大幅上升，而且是今年以來第三度突破2%的通膨警戒線。但主計總處官員表示，主要是低基期因素，以及國內天候因素影響蔬菜水果價格，以及八月恢復電價造成，目前暫無通膨疑慮。

主計總處表示，8月 CPI 較上年同月漲2.36％，主要是蔬菜受天候影響，量減價揚，而且油料費低基數因素仍在，加以機票、肉類、成衣及水果價格上漲所致，其中蔬菜上漲35.22%、油料費上漲23.24%，但通訊設備及個人隨身用品價格下跌，抵銷部分漲幅。

主計總處表示，扣除蔬菜水果，漲1.83％，再剔除能源後之總指數(即核心 CPI)，漲1.33％。至於與民生密切相關的8月重要民生物資CPI年增率為2.98%，較7月的2.99%略為收斂，但仍處在偏高水準。

主計總處表示，世界各國都因疫情出現低基期效應，從四月以來CPI都破二，主要是因很多供給無法正常供應需求；台灣則另外因為七、八月天候不穩，又有豪雨來襲，導致蔬菜水果價格上揚。未來只要國際原物料價格未再大幅攀升，且國內天候因素減少，物價就可逐漸恢復到二左右水準。

CPI 消費者物價指數

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