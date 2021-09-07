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8石化公司申請縮短輪班間隔影響千人 勞部下周討論

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
經濟部提案指定李長榮化工等8家石化公司在天災事變或突發事件、勞資雙方協商調整班次期間，輪班間隔可縮短至8小時，影響約1131人。圖為李長榮化工林園廠。 聯合報系資料庫
經濟部提案指定李長榮化工等8家石化公司在天災事變或突發事件、勞資雙方協商調整班次期間，輪班間隔可縮短至8小時，影響約1131人。圖為李長榮化工林園廠。 聯合報系資料庫

勞動部下周一將召開勞動基準諮詢會，除討論勞基法84-1條責任制申請案，也另處理經濟部提案指定李長榮化工等8家石化公司在天災事變或突發事件、勞資雙方協商調整班次期間，輪班間隔可縮短至8小時，影響約1131人。

根據勞動基準會議程，適用範圍包括李長榮化學工業股份有限公司、台橡股份有限公司、台灣氯乙烯工業股份有限公司、亞洲聚合股份有限公司、台達化學工業股份有限公司、華夏聚合股份有限公司、台灣聚合化學品股份有限公司、台灣石化合成股份有限公司8家公司的輪班人員。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說，經濟部已找過這8間公司的勞資代表討論，經評估，石化產業其產製特性屬於24小時連續性製程，也須即時配合客戶需求進行產製調整，加上人力招募不易，可輪替人員少，在發生天災、事變、突發事件、急單、產製過程機台故障或員工請假等特殊情形，將造成後續排班及生產流程困難。

此外，黃維琛說，勞方代表意見也提及，輪班間隔11小時會造成員工休假及排班困難，也希望能縮短輪班間隔，讓換班更有彈性，可兼顧家庭生活與工作。

李長榮化工 勞動部 經濟部

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