疫情挫外國申請量 台灣2020年發明專利申請案年減3.4%

經濟部智慧局今（7）日公布台灣2020年發明專利申請案技術領域分析，受理發明專利申請43,921件，雖然本國人申請量持平，惟因外國人申請量減少6.0%，故年減3.4%。

智慧局表示，技術領域以「半導體」、「運算科技」居前二大，但與「數位通訊」案件數均明顯下滑，是造成2020年申請量減少主要原因；另外，「醫療技術」、「生物科技」領域呈二位數成長。

智慧局表示，台灣發明專利申請技術領域以半導體為首，共4,775件，其次為運算科技3,999件；已成長率而言，台灣以醫療技術年增15.3%最高，生物科技（1,020件）年增11.3%次之。

另一方面，半導體、運算科技、數位通訊領域分別下降13.3%、6.8%、21.1%，共計減少1,398件，占全年減少件數九成。

本國人申請前二大領域分別為運算科技、半導體；外國人則依序為半導體、運算科技。就成長率而言，本國人以醫療技術成長28.7%最為亮眼，其他特殊機械成長16.5%，機械操作處理成長12.2%；但運算科技、半導體、數位通訊減少3至12%。外國人以生物科技年增18.1%最高；但藥物領域減少9.2%，半導體、運算科技、數位通訊下滑10至26%。