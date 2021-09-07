CRIF中華徵信所預估 台灣製造業獲利有望創12年新高
CRIF中華徵信所今天（7日）表示，預估台灣製造業今年的毛利率、營業利益率及純益率，有望分別突破2017年的12.2%、6.7%、9.6%，再創2010年以來的新高。
CRIF中華徵信所剛出爐的2021年版「台灣工商業財務總分析」線上版的調查統計顯示，2020年台灣製造業的平均毛利率、營業利益率及純益率分別為10.2%、5.1%及8.0%，較2019年的8.8%、3.8%及6.8%呈現明顯成長，為近三年的新高，顯示歷經新冠病毒疫情，製造業的獲利能力仍在提升。
若以CRIF中華徵信所製造業2碼行業18大類分類來看，2020年毛利率前五大行業由光學及精密器械業以35.9%拔得頭籌，為連續三年在毛利率稱霸。
而令人意外的是，在製造業毛利率前五大行業中，傳統製造業的表現突出，農產品及食品業、橡塑膠製品業、紡織業的毛利率分別以22.4%、18.7%、15.6%排名第二、第四及第五，遠勝資訊電子及通信器材業的毛利率11.2%。
機械設備業雖以毛利率19.8%排名第三，毛利率為近三年新低，顯示受到中國大陸製造業訂單下滑的衝擊。
若以製造業2碼行業18大類分類、2020年營業利益率前五大行業來看，仍然由光學及精密器械業以19.6%居於王座，同為連續三年蟬聯王座。
橡塑膠製品業、農產品及食品業、機械設備業、資訊電子及通信器材業各以營業利益率9.3%、7.9%、7.1%及6.9%，分居營業利益率第2名至第5名行業。
不過，其中僅有資訊電子及通信器材業為營業利益率連續三年走高的行業，顯示無論是美中貿易戰或是新冠疫情，資訊電子及通信器材業都是全球供應鏈的受惠者。
同樣以製造業2碼行業18大類分類來看，2020年純益率前五大行業則與毛利率前五大行業相同，依次為光學及精密器械業、農產品及食品業、橡塑膠製品業、機械設備業，紡織業及資訊電子及通信器材業，純益率同為8.6%。
不過，其中僅光學及精密器械業及機械設備業純益率較2019年成長，三個傳統產業的純益率則為近三年新低，顯示這三個傳統產業除了本業獲利外，業外收益的影響也較大。
至於資訊電子及通信器材業的純益率8.6%，創下2006年以來的新高，顯示資訊電子及通信器材業正處於獲利的高峰，且尚未達到頂點。
CRIF中華徵信所指出，若單獨看資訊電子及通信器材業16個子行業（指製造業4碼行業分類），2020年在毛利率、營業利益率及純益率的前三大子行業，包括半導體業（不含IC設計業）、被動電子元件業、其他電子零組件業及印刷電路板業。
其中，半導體業仍為台灣獲利最強製造業，CRIF中華徵信所預估，半導體業的獲利高峰可望出現在2023至2025年之間。
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