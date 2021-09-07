比金融海嘯低迷！商研院發布最新景氣循環指數示警

商研院今（7）日發布最新一期「台灣商業服務業景氣循環分析預測」，商研院示警指出，疫情如無改善，國內受到疫情衝擊的商業服務業景氣將比金融海嘯時期低迷，顯示因疫情再起，國內防疫三級警戒的衝擊相當嚴重。

商研院指出，商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS）於今年7月降為-1.18個標準差，若無改善，預測到2022年1月會持續降為 -2.02個標準差。這也將是首次低於2009年6月曾經出現的-1.95個標準差，成為2008年金融海嘯以來的最低谷。

疫情衝擊使2020年的景氣復甦出現不同部門與產業間的分歧。今年疫情再起，更使曾受疫情嚴重衝擊者，再雪上加霜，二度重創。

商研院表示，台灣整體經濟雖處於景氣循環復甦階段，但受疫情再起衝擊，造成部門與產業不均衡復甦，並因防疫警戒（三級與二級）阻斷相當程度移動性，致市場局部陷入衰退。

又加上國際疫情肆虐，國內衝擊差異，韌性有別。台灣經濟外熱內冷，商品出口暢旺，服務貿易首度轉虧為盈；民間投資熱絡，消費相對低迷。製造業一枝獨秀，資通訊與電子產業獨領風騷；服務業則步入衰退，尤以觀光旅宿餐飲為甚。不同部門與業別業態的就業相對慘遭不同命運。

且疫情衝擊加深加強了對經濟數位化與數位轉型的挑戰，以及政府「制定政策」效能的考驗。商研院表示，面對不均衡復甦，傳統一般的財政與金融政策因應較前不易獲得救衰效果；面對病毒變種引發的高度不確定性風險，更需更彈性與迅速的應變作為。

商研院進一步建議，救衰可採精進精準的「制定政策」(tailor policy)作為，兼顧防疫與創造「替代移動性」(alternative mobility)功能，建置可供廣大中小型企業共享的跨域、跨業、甚至跨境的系統整合智慧化電商平台，讓無接觸與遠距交易、服務與消費更包容性與普及化，亦可加速數位經濟基礎建設的發展。精進與精準的量身訂做「制定政策」(tailor policy)，則可發揮對企業與勞工做適所、適時、適需的輔導與支持作用。