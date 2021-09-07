勞退基金大賺錢 平均每位勞工可分紅1.6萬元

隨著疫苗施打、全球景氣回升，金融市場資金寬鬆，攸關勞工退休經濟生活保障的勞退新制基金大賺錢，截至今(2021)年7月底，勞退新制基金大賺1,987億元，以目前約有1,250萬戶勞工計算，平均每位勞工可分紅近1.6萬元。

勞退新制基金於每年3月分配前一年度盈虧，換言之，勞退新制基金2021年全年收益將於明年3月分紅給勞工。但勞工明年3月並不能領出分紅，而是連本帶利，滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲時才可以領出。

勞動基金運用局表示，儘管全球股市多頭走勢已有一段時間，預計下半年全球金融市場將會大幅震盪，上上下下波動，但全球資金市場仍呈寬鬆，全球景氣也持續復甦，勞退新制基金獲利還是有機會再增加。

勞動基金運用局指出，截至今年7月底，勞退新制基金規模逾3兆元，收益數為1,987億元，收益率6.99%，較今年6月底收益數再增加117.9億元，平均每名可分紅1.5萬元；若以目前勞退新制勞工帳戶數1,250萬計，平均每位勞工可在明年3月分紅約1.6萬元，勞工分紅節節走高。

勞退新制2005年7月上路，由雇主每月提撥勞工薪資6%到勞工個人帳戶，勞工可自行決定是否相對提撥，最高可自提6%。個人專戶由交勞動基金運用局投資運用，每年3月依前一年盈虧結算，勞工須至60歲退休或死亡時才能領回個人帳戶裡的金額。

勞動部勞保局表示，勞退新制實際分紅仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等，每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而論；簡言之，勞工個人專戶本金愈多，勞退新制賺愈多，勞工獲分配紅利也愈多。