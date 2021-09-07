快訊

五倍券吵翻天 回顧台灣首次發消費券始末

文明帝國小吃攤？古文明的「免洗餐具考古學」

凱基投顧看好補庫存行情 年底前聚焦四大題材

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

凱基投顧研究報告指出，因全球製造業最新庫存普遍僅處於平均水準，補庫存行情可延續到今年底或明年初，支持台股維持長線多頭，預期四大題材補庫存行情將最顯著，包含蘋果iPhone13、雲端/資料中心、汽車電子/自行車、成衣/製鞋等，有望扮演帶動年底前大盤上攻的領頭羊。

凱基投顧追蹤全球產業上下游最新庫存數據顯示，全球半導體廠下半年庫存，除了因iPhone13換機效應帶動的正常備貨，讓手機應用半導體拉到平均水準以上約0.9個標準差之外，伺服器與電競應用的GPU半導體較平均低於0.7個標準差、汽車應用半導體較平均低於0.8個標準差，另外歐美經濟解封也使全球運動休閒服飾與自行車品牌廠庫存偏低，各項數據都顯示終端需求維持強勁。

凱基投顧表示，儘管美國製造商補庫存已持續進行超過1年，但庫存始終無法提高到過往高峰水位，因為當景氣衰退時，製造商通常會將補庫存水位降到正常值2個標準差以下；反之，當景氣回升時，製造商補庫存水位會升到正常值2個標準差以上，屆時才達補庫存週期最高峰，由於目前庫存仍處正常水位，且下半年正迎來汽車、消費性電子、服裝等採購旺季，預期本波補庫存行情將至少延續到今年底或明年。

在科技產業部分，凱基投顧維持下半年長多看法不變，TV、Chromebook、消費性NB市場需求雖轉弱，但多項因素將支撐下半年拉貨動能。首先是即將發表的蘋果iPhone 13，預期掀起新一波換機潮、其次是商用NB需求仍維持強勁、伺服器也進入下半年的新平台換機週期、最後是汽車電子的應用逐漸開花結果，預期歐美客戶的補庫存需求，將推升未來整體營運動能。

凱基投顧 半導體 iPhone

延伸閱讀

8月營收／艾姆勒勁揚56% 攀新高

高職生和父母吵架 放學騎車離家30公里被員警帶回

南投竹山打造下坪尾圳自行車道 預計年底前完工

為了車輛產品做準備？蘋果傳花費1.25億美元取得克萊斯勒汽車測試場地使用權

相關新聞

離岸風電洗牌 東協業者來台參股

經濟部能源局8月公布區塊開發招商規則，象徵離岸風電第三階段招商鳴槍起跑。有別以往風場幾乎由歐洲開發商壟斷，近期出現板塊挪...

在居酒屋暢飲玻璃瓶飲料體驗 未來可能在日本絕跡？

和台灣一樣，在日本的小吃店、飯店宴會廳單點飲品，端上來的通常是一般市面上買不到的玻璃瓶裝。日本經濟新聞報導，這類業務用包裝飲料正在退出日本市場，飲料大廠三得利食品就不再生產玻璃瓶汽水、茶飲。...

離岸風電／泰有興趣 大馬悄悄布局

近期欲進駐台灣風場的泰國電力控股集團EGCO及泰國上市能源公司GPSC，背後分別為泰國電力局（EGAT）及泰國國家石油（...

蘇揆祭連坐法 堵防疫破口

為避免機組員違規再成防疫破口，行政院長蘇貞昌昨（6）日祭出連坐法，他指示若有機師及機組員違規，除對個人裁罰，也會對未善盡...

宏遠苦盡甘來 8月營收衝上歷史新高

宏遠（1460）營運轉骨，受惠越南疫情的轉單效應，加上4年前布局的美國北卡、海地和伊索比亞等3個海外新廠投資開花結果，宏...

前7月機械出口大幅年增26% 全年可望轉正成長

經濟部今天表示，隨著全球經濟復甦，帶動半導體生產設備、工具機、機械傳動設備等需求暢旺，今年前7月機械出口金額為155.9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。