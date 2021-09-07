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彭博：資金流入美國股票型資產創六月下旬來最大

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

聯準會主席鮑爾不急於升息的鴿派談話持續激勵市場，加上美國八月非農就業人口僅新增23.5萬人、是七個月來最小增長且遠低於預估，失業率下滑至5.2%，蘋果等大型科技股引領那斯達克指數再創歷史新高，全球股市上漲。

依據彭博資訊統計，截至2021/9/3過去一週ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近週資金淨流入245億美元，主要淨流入美國股市181億美元，於全球、中國及新興股市亦分別有29.2億、28.5億及5.1億美元淨流入，於日本、拉美、亞太及歐洲股市則分別為3.3億、0.7億、0.7億及0.3億美元的資金淨流出。

富蘭克林證券投顧分析，八月就業數據僅為暫時放緩，薪資增長顯示勞動市場依舊緊俏，聯準會縮減購債政策已是大勢所趨，但短線經濟數據強弱表現將牽動聯準會縮減購債政策的宣布時點及退場速度，而美國國會復會後的財政政策亦將浮上檯面，增添九月市場波動。建議投資人可增持債券及美國平衡型基金，其中債券投資較看好具備美元計價、投資級債信、資金較不擁擠的波灣債。股市方面則建議兵分多路，包括最強勢的美國股票型基金，以及側重內需消費的新興亞洲中小型股票型基金，另著眼美國眾議院議長裴洛西表示爭取在9/27前通過5,500億美元基礎建設法案，看好公用事業及基礎建設產業上演政策受惠行情。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，看好現階段基礎建設四大投資亮點，(1)疫後景氣復甦有利使用者付費資產如運輸基建，且評價面大幅折價、屬於戰略性資產；(2)5G普及和通訊傳輸量提升有利通訊基建；(3)低碳經濟題材，包括乾淨能源、受管制公用事業、開始轉型或促進轉型的公司；(4)美國公用事業評價面便宜，精選具備分拆瘦身或調整營運模式者。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，展望未來十年，在國家安全及經濟考量的推動下，預估所有經濟領域，包括私部門及公部門，均將對創新進行大量投資，包括5G、自動化、機器學習，機器人技術的整合可望提高生產力。數位化需求增加，可望帶動新一波科技投資的浪潮，看好數位轉型仍處於早期階段，未來數年將強勁增長，科技產業提供參與數位轉型主題的結構機會。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾認為，隨著疫苗接種進展加速以及受壓抑的消費釋放支撐成長動能，印度經濟活動自第三季起逐步正常化，政策致力推動製造業與基礎建設有利經濟結構可持續成長，強勁的全球成長也將帶來助力，預期在未來幾個季度將進入週期性復甦。

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