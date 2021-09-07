投資級、高收益與新興市場債 皆迎資金淨流入

美國經濟數據好壞交錯，市場解讀聯準會貨幣政策將溫和偏鴿，風險性資產普遍走揚。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級債、高收益債與新興市場債分別迎來61.9億、14.6億與9.2億美元的資金淨流入，動能較前一周皆明顯轉強。

安聯投信表示，上周美國公布多項經濟數據，包括最新初領失業救濟金人數明顯下降，且失業率來到5.2%符合市場預期，加上8月ISM製造業採購經理人指數（PMI）數據報59.9較前值上升，但同時8月非農就業卻低於市場預期；正負面交錯的經濟數據使市場預期聯準會在量化寬鬆的政策退場上可能保持更多耐心，市場風險情緒指標美國10年期公債殖利率單周走揚收於1.32%，包括全球投資級債、高收益債與美國、歐洲高收益債等信用債上周皆收紅。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，美國聯準會主席鮑爾在8月底世界央行年會表示今年底可能逐步開始縮減購債，但對升息仍將保持耐心，並密切觀察包括就業在內等美國經濟狀況。市場對此相對溫和政策談話解讀正向，預期接下來市場走勢也應逐漸回歸基本面，反應包括總體經濟狀況以及企業獲利等因子表現。

在總體經濟部分，謝佳伶表示，美國經濟數據近來雖從過去數月高點略為回落，但主要為基期因素隨著季度不同有所轉變所致，整體狀況仍正向，不過其中勞動市場恢復情形及相關數據仍應留意。在企業獲利部分，同受到基期因素影響，未來大幅向上修正空間較少，但也不影響整體市場趨勢；整體來看，目前美國基本面朝向疫後復甦的大方向仍未改變。

在債券投資上，謝佳伶指出，基本面復甦使得企業體質持續轉佳。根據JP Morgan統計，截至8月下旬，美國有過半的企業展望正向，更有接近9成的企業展望為中性至正向以上，而持續改善的企業體質，也有利於相關企業所發之信用債後市表現，與信用品質的改善。

進一步觀察美國信用債市，謝佳伶表示，美國高收益債目前利差雖自去年疫情以來已有所收斂，但與美國投資等級債相較，及考量當前已明顯改善的違約率，仍在合理水準，且可提供投資人較傳統避險債券更佳的息收報酬，值得投資人留意。謝佳伶指出，隨著經濟的逐漸轉佳，美國公債殖利率未來中長期仍可能震盪走高，故建議在投資美高收時可優先考量存續期較短的美國短年期高收益債，藉由較短存續天期的特色，降低債券到期前價格因公債殖利率上升影響出現的波動，以更穩健的步伐持續追求收益。