登山活動微解封 9/10起有條件開放山屋

中央流行疫情指揮中心已宣布延長全國疫情警戒二級至9月20日，並調整部分措施，內政部營建署今（6）表示，在住宿量降載的前提下，9月10日起有條件開放山屋。

營建署表示，從9月7日開始，國家公園停車場容留量，將由原本的50％調整至80％；山屋的部分，則考量到收費、審核、床位安排以及山友登山所需行前準備時間，稍晚於9月10日再行開放，並須配合維持社交距離等防疫需要，且降載山屋住宿量為原數量三分之一，並配合各國家公園環境特性，採因地制宜方式滾動檢討。

營建署表示，山友進入國家公園登山，應遵守七項防疫管制規定：第一，已申請入園核准者，若屬指揮中心公告之「居家隔離、居家檢疫及自主健康管理」人員，應取消或暫緩申請入園；入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應自行取消入園。

第二，已申請入園核准者，應依入園許可證注意事項規定，量測全隊人員入園及離園時之體溫，並透過紙本投遞或線上方式回報予國家公園管理處。

第三：遊客應全程佩戴口罩、維持社交距離、自備防護清消用品、強化個人衛生與清潔消毒，並參考「登山健行活動防疫自主檢核表」，落實登山安全與防疫風險自主管理。

第四，入住地處偏遠且無常駐管理人員山屋之遊客，應自備防護清消用品，並於入住山屋期間強化自我防護與環境清潔消毒。

第五，除同住家人以外，營地帳篷以一人一帳為原則。

第六，山屋內用餐應分時分流；營地用餐應於戶外通風處維持社交距離下分散用餐，或於各自帳內用餐。

第七，山屋如經衛生機關公布有確診者足跡，將啟動緊急應變措施，辦理環境清消後再行開放；地處偏遠且無常駐管理人員之山屋，將封閉14天或完成環境清消後再行開放。

營建署呼籲，面對病毒變異株的威脅，防疫千萬不能鬆懈，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，維持社交距離，共同努力防疫，也提醒民眾從事登山活動時應做好防疫與登山安全準備，以維護自身安全。