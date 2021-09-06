快訊

副機長遭爆「沒戴罩」邊走邊聊天 長榮航嚴懲：記1大過並停飛半年

憂變種病毒成破口 台積電董座望加快BNT檢驗及接種準備

登山活動微解封 9/10起有條件開放山屋

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心已宣布延長全國疫情警戒二級至9月20日，並調整部分措施，內政部營建署今（6）表示，在住宿量降載的前提下，9月10日起有條件開放山屋。

營建署表示，從9月7日開始，國家公園停車場容留量，將由原本的50％調整至80％；山屋的部分，則考量到收費、審核、床位安排以及山友登山所需行前準備時間，稍晚於9月10日再行開放，並須配合維持社交距離等防疫需要，且降載山屋住宿量為原數量三分之一，並配合各國家公園環境特性，採因地制宜方式滾動檢討。

營建署表示，山友進入國家公園登山，應遵守七項防疫管制規定：第一，已申請入園核准者，若屬指揮中心公告之「居家隔離、居家檢疫及自主健康管理」人員，應取消或暫緩申請入園；入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應自行取消入園。

第二，已申請入園核准者，應依入園許可證注意事項規定，量測全隊人員入園及離園時之體溫，並透過紙本投遞或線上方式回報予國家公園管理處。

第三：遊客應全程佩戴口罩、維持社交距離、自備防護清消用品、強化個人衛生與清潔消毒，並參考「登山健行活動防疫自主檢核表」，落實登山安全與防疫風險自主管理。

第四，入住地處偏遠且無常駐管理人員山屋之遊客，應自備防護清消用品，並於入住山屋期間強化自我防護與環境清潔消毒。

第五，除同住家人以外，營地帳篷以一人一帳為原則。

第六，山屋內用餐應分時分流；營地用餐應於戶外通風處維持社交距離下分散用餐，或於各自帳內用餐。

第七，山屋如經衛生機關公布有確診者足跡，將啟動緊急應變措施，辦理環境清消後再行開放；地處偏遠且無常駐管理人員之山屋，將封閉14天或完成環境清消後再行開放。

營建署呼籲，面對病毒變異株的威脅，防疫千萬不能鬆懈，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，維持社交距離，共同努力防疫，也提醒民眾從事登山活動時應做好防疫與登山安全準備，以維護自身安全。

國家公園 疫情

延伸閱讀

不甩防疫規定 北市龍山商場業者唱卡拉OK遭重罰6萬

玉山山屋終於開放了 9月10日起降載33%供山友入住

影／抹茶山步道再傳意外 父子失足墜落20公尺邊坡

二級警戒 營建署：9月10日起有條件開放山屋

相關新聞

宏遠苦盡甘來 8月營收衝上歷史新高

宏遠（1460）營運轉骨，受惠越南疫情的轉單效應，加上4年前布局的美國北卡、海地和伊索比亞等3個海外新廠投資開花結果，宏...

前7月機械出口大幅年增26% 全年可望轉正成長

經濟部今天表示，隨著全球經濟復甦，帶動半導體生產設備、工具機、機械傳動設備等需求暢旺，今年前7月機械出口金額為155.9...

新天地斥資8000萬元升級旗艦館 超前部屬婚宴展延商機

連續兩年的新冠疫情讓餐飲業大受打擊，尤其又以大型婚宴會館影響最鉅，但無畏婚宴會館歇業潮，新天地餐飲逆勢投資，斥資8000...

會展產業第3季薪資補貼 明起受理申請

全球新冠肺炎尚未趨緩，台灣會展產業仍受到嚴重衝擊。經濟部貿易局9月7日開始受理申請第3季會展產業薪資及一次性營運資金補貼...

台積電確定南進高雄！ 五輕舊址打造7奈米重鎮

台積電持續擴大在台投資，下一個重大投資案將南下高雄！將繼南科18廠投資逾兆元打造5奈米及3奈米生產重鎮後，選定中油高雄煉油廠五輕舊址，打造在台灣的另一生產重鎮。

【財經展望周報】財政部公布8月進出口統計／東元經營權之爭第二回合

9月7日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。