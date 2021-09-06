美喆-KY 8月營收2.81億元 創歷年同期次高

石塑地板製造業者美喆-KY（8466）今（6）日公告8月營運在遞延訂單持續出貨下，8月營收2.81億元、年增4.9%，創歷年同期次高；累計今年前八月合併營收20.66億元，較去年同期成長9%。

石塑地板製造廠美喆-KY表示，受惠歐、美地區逐步解封，帶動集團旗下外銷代工、自有品牌客戶持續下單下，加上公司配合主要客戶預訂船期調配生產出貨排程，已讓運能逐步恢復，使先前LVT（Luxury Vinyl Tile）、SPC（Stone Plastic Composite）石塑地磚遞延訂單出貨亦逐步認列，故推升8月營收較上月成長27%、年增4.9%，創歷年同期次高。

美喆-KY指出，隨著歐、美地區新屋和成屋銷售需求，挹注家用與商用裝修熱度強勁，尤其旗下石塑地磚產品具備防水、防潮、防蟲、超耐磨、高性價比等產品特性，透過立體對花壓紋技術讓石塑地磚產品達到高擬真度之利基，不僅LVT產品出貨持續成長，也看好SPC石塑地磚於全球地材市場佔比攀升。

美喆-KY今年前八月SPC石塑地磚銷售比重達16%，較去年同期的9%提升。美喆-KY指出，公司仍持續投入新款產品研發設計、積極擴大美國地區業務動能。