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貿聯8月營收24.78億元 創歷史新高

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

貿聯-KY（3665）今（6）日公布2021年8月營收24.78億元，創單月歷史新高，主要是受到電動車與資料中心產品拉貨強勁，並月增7.94%，年增23.57%，今年前八個月營收179.49億元，年增26.07%。

貿聯表示，2021年8月各產品線的出貨概況如下， 工業用線束:半導體設備、醫療線束出貨持平。 資訊科技:擴充基座等出貨持平，惟數據中心線束出貨持續增加。 車用線束:電動車與運動車(ATV)線束拉貨增加。 電器線束:出貨約略持平。

貿聯2021第2季財報表現亮眼，受惠資訊、車用、工業用、醫療等四大產品線同步成長，帶動營收衝上 70 億元新高，加上漲價反映成本，毛利率走勢也自首季低點回升，帶動獲利表現重返正軌。

展望2021下半年，貿聯看好動能將來自資料中心、電動車、儲能、再生能源與半導體等產品；其中在車用方面，電動車隨著主要美系客戶擴大中國大陸產能，新車型即將量產，另一美系新創車廠也將開始量產，貿聯對下半年車用需求保持樂觀。

至於資料中心線束，貿聯受惠商用客戶增加資本支出，而將帶動需求持續成長；半導體設備線束則在智能運算、通訊科技提升等多重需求，以及 IC 缺貨的推力下持續受惠；電器則隨著長期產品組合優化，獲利逐步提升。

貿聯四大產品線上半年營收占比，資訊 35%、電器 28%、工業 18%、車用 17%，其他 2%。

貿聯 電動車 營收

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