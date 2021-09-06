華立擬在美國亞利桑那州設據點 支援客戶5奈米生產

在材料業界素有航空母艦之稱的華立（3010）今日公布8月營收維持高檔站穩60.6億元，較去年同期勁揚18.6% 。華立身為半導體前段製程耗材的領導供應商，今年以來在5G、HPC、電動車等新科技推波助瀾下，光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液的銷量及營收齊揚；內部超前佈署跟隨客戶腳步，規劃前往美國亞利桑那州設立營業據點，成為客戶5奈米生產基地最堅實的材料供應後盾。

華立本身在美國原來就有據點在聖荷西，若美國亞利桑那州增設據點，在美國布局也有望擴大。

華立今年累計前八月合併營收來到453.4億元，較去年同期增長20.9%。

終端應用上，華立表示，引進的耐高溫尼龍材料因特性優異，搭上伺服器及PC等終端銷售熱潮，攻入DDR5記憶體連接器；而手機、 TV、NB、PC與伺服器近年都已全面採用主流規格USB Type-C連接埠，受惠此充電線更換潮的大商機，高機能工程塑膠營收成長達三成；車載連接器的新開發案陸續進入量產階段，目前受制於車用晶片的供應，待未來獲得疏解，業績動能將全面啟動。

至於第二季季底遇塩田塞港事件，波及外銷歐美的電子產品，時序來到第三季在客戶強力補貨下，華立次世代電子產品銷量較去年同期噴出倍數成長的佳績；至今8吋晶圓廠的產能仍十分緊俏，供不應求依舊是IC的銷售實況，並在連續多波漲價潮驅動下，華立在時序控制、驅動、電源管理及記憶體IC營收成長近7成。

在載板部分，華立切入IC載板製程用材料，與原廠共同推出製程用Stepper及DI高解析電鍍乾膜，已成功接獲多座新廠的供應訂單，至8月底營收拉出高雙位數的成長氣勢。

另外台灣政府定下「2050年淨零碳排」目標，蘋果公司也承諾在2030年對供應鏈和產品實現百分百的碳中和，華立為呼應政府及跨國企業節能減碳目標與要求，將ESG永續基因融入在企業文化及營運活動中。近年大力投入綠電產業，跨足太陽能電站的設立、儲能設備的經營及離岸風電漿葉材料的推廣，致力形塑對地球更友善的生態環境。