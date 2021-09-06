台塑四寶8月營收1447.02億元　南亞再創歷史新高

台塑四寶今公告8月業績表現，合計營收達1447.02億元，年增68.28%，其中南亞受惠於電子材料產品延續今年以來的強勁需求，8月營收374.2億元，今年第四度創下單月歷史新高，年增68.5%。

台塑8月營收231.58億元，年增58.4%，主要因為去年8月受疫情影響，需求萎縮，且同業新增產能開出，拖累石化產品價格，但美國德州去年8月底颶風及今年2月暴風雪、全球石化同業故障頻傳，導致國際石化產品市場區域性供需失衡，推升8月產品價格都比去年同期上漲，漲幅在18~211%之間。

台化8月營收306.21億元，年增61.3%。台化表示，新型變種病毒雖持續肆虐，但隨疫苗施打率提升，整體疫情威脅降低，多國陸續放寬管制，市場消費動能較去年回升，石化、塑膠、紡纖產品價格均較去年同期上漲，帶動業績成長。

而油價依舊維持高檔，台塑化8月營收535.03億元，年增77.3%。台塑化表示，8月產品平均售價每桶78.1美元，比去年同期增加28.2美元，帶動售量與售價都成長。