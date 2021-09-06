東森旗下寵物雲上半年展店十家 Q3營收逐月增

東森國際（2614）旗下子公司東森寵物雲引進國內外獨家商品，並推出新型態複合店營運模式，今年上半年就展店10家，使總店數來到114家。無懼疫情影響，東森寵物雲今年上半年稅後淨利年增12%，且第3季以來營收逐月攀升。

東森表示，寵物雲今年以來持續引進國內外優質獨家商品，包括美國第一凍乾品牌Stella & Chewy's唯鮮寵糧、大江生醫旗下品牌「益菌の革命」寵物系列，以及紐沛Dr.系列犬貓保健食品等，是帶動營收的動能之一。其中，Stella & Chewy's唯鮮寵糧上市短短1個月就賣出超過5000包。

此外，東森寵物雲為擴展對會員和消費者的服務，推行複合店營運模式，在寵物店裡特別規劃專區，引進東森嚴選日用品、東森聯名款萬歲牌堅果補給隨行包、料理之王調理包等產品，讓飼主購買寵物用品時，也能用優惠價格選購生活所需。

東森表示，複合店營運模式一舉獲得顧客支持，連帶業績成長10%，讓東森寵物雲從消費者的需求中看見商機，後續將推出「熊媽媽蔬果禮盒組」，無論是寵物還是飼主都有得吃、有得買。

東森寵物雲董事長陳安祥表示，疫情期間很多公司採居家上班，親朋好友間也較難同聚同歡，人的心中難免產生孤獨感，因此更加重視珍惜與寵物之間的互相陪伴，使得寵物產業逆勢成長、前景看好。

東森寵物雲除了引進寵物保健品，未來也將在特定門市設置寵物專屬保健區，加上寵物美容皮毛護理服務，全方位守護寵物的健康。此外，東森寵物雲也與台大獸醫團隊合作「巡迴醫療車計畫」，預計年底設備完工後，台大獸醫團隊就會到偏鄉巡迴健檢，協助野生動物救傷，運送公益募集的物資給動保單位。另也會與新竹以北的流浪動物保護單位合作，協助施打疫苗、結紮及健檢。