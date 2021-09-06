台塑四寶8月營收月增1% 南亞續創歷史新高

台塑四寶8月營收今（6）日下午出爐！受惠歲修減少、產能開動率提升，四寶8月合計營收1,447億元，較去年同期大幅成長68.3%，也比7月再略增1%，表現合乎法人預期。其中南亞（1303）受惠電子材料與化工產品雙引擎帶動，8月營收續創歷史新高

台塑（1301）今天公布8月營收231.58億元，年增58.4％，也比7月微幅成長3.6％。

台塑董事長林健男表示，8月營收比7月成長，主要因為7月麥寮NBA（正丁醇）廠及寧波PP（聚丙烯）廠安排歲修，8月恢復正常生產，產銷量增加，8月包括NBA和PP的銷售量合計比7月增加1.5萬噸，帶動營業額增加。

南亞8月營收374.2億元，年增68.5%，比7月再成長1.7%，續創單月營收歷史新高。

南亞董事長吳嘉昭表示，8月南亞的電子材料產品延續今年以來的強勁需求，加上原料成本推升環氧樹脂售價，使營收維持高峰；化工產品BPA、1.4BG售價上漲，營收增加；聚酯棉、粒也因為美國需求佳及美國國慶假期結束，營收表現良好。南亞今年從3月、4月、7月到8月，已經四度改寫單月營收歷史紀錄。

台化（1326）8月營收306.2億元，年增率高達61.3％，也比7月小幅成長1.3％。

台化董事長洪福源說明，8月售量方面，台化ARO-2廠（芳香烴二廠）安排7月12日至8月底停車定檢；不過PTA（純對苯二甲酸）廠7月安排定檢，8月恢復正常，8月整體開工率略高於7月。而在售價方面，受疫情反覆、原油價格波動、同業產能開出、運費高漲等影響，客戶態度謹慎並依剛需下單，市場行情震盪整理，主要產品平均售價漲跌互見。

台塑化（6505）8月營收535.03億元，年增77.3%，但比7月略減0.6%，為台塑四寶中唯一8月營收比7月衰退。主要因為Delta變種病毒肆虐，壓抑8月國際油價，以布蘭特原油為例，從8月初的每桶75美元，到8月底最低跌到65美元。台塑化統計8月煉油事業的產品平均售價為每桶78.1美元，比7月減少2.5美元，造成銷售價差衰退。