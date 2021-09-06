宏遠苦盡甘來 8月營收衝上歷史新高

宏遠（1460）營運轉骨，受惠越南疫情的轉單效應，加上4年前布局的美國北卡、海地和伊索比亞等3個海外新廠投資開花結果，宏遠今（6）日公布8月營收9.2億元，年增率高達53.2%，也比7月大幅成長32.9%，超越2018年10月寫下的歷史紀錄9.18億元、創下新高。

宏遠總經理葉清來昨天表示，這波營運反彈不會是曇花一現，過去一段時間從大陸、印度，到最近越南等東南亞國家，紛紛因為疫情或貿易戰等狀況，出貨受影響，現在品牌商很著急，要分散生產據點，宏遠的的多元布局獲得青睞，目前訂單已經可以看到明年第1季底。

法人看好宏遠10月營收有機會比9月繼續攀高，挑戰單月營收10億元大關。宏遠今年整體營運將呈現「逐季成長」，第4季優於第3季，且明年還會更好。

葉清來說，最近因為越南疫情的關係，客戶都嚇死了，積極尋找非東南亞的產能應急。其中宏遠兩大產品線成衣和布，布的部分轉單效應非常明顯，宏遠的台灣廠、大陸廠和泰國廠，很多出貨轉交給印尼等疫情比較沒有嚴重的下游成衣廠。目前宏遠的布料事業，產能利用率已經100%還不夠，部分訂單交給協力廠。

而成衣的部分，宏遠前幾年到中美洲的海地設廠，現在因為東南亞疫情，加上海地鄰近北美的地緣優勢，最近同樣有接到一些轉單。

葉清來認為，宏遠這波營運反彈不會是曇花一現，就算接下來越南疫情趨緩，客戶分散生產據點的趨勢已經不可逆，宏遠的布生產基地包括台灣、大陸、泰國和美國北卡；成衣生產基地則有中美的海地及非洲伊索比亞，版圖橫跨亞、美、非洲，分散策略獲得客戶青睞，紛紛找上門。

宏遠大約4年前啟動海外大擴張，一口氣投下30億元，前進美國北卡設置布廠，並揮軍海地及伊索比亞打造成衣廠，沒想到連續碰上貿易戰和疫情等重大利空，公司過去兩年連續出現虧損，為近十年首見。不過宏遠今年上半年每股獲利0.16元，比起去年同期每股淨損0.77元成功轉虧為盈。

葉清來說，幾個海外新廠經過3、4年的耕耘，現在客戶訂單已經穩定，且透過產品組合，價值也往上跑。北卡廠去年底已經開始獲利；另外海地廠及伊索比亞廠光是去年合計就大虧2.2億元，但這兩個廠最快今年第4季或明年第1季就可以開始賺錢，宏遠營運將苦盡甘來。