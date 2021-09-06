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新天地斥資8000萬元升級旗艦館 超前部屬婚宴展延商機

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

連續兩年的新冠疫情餐飲業大受打擊，尤其又以大型婚宴會館影響最鉅，但無畏婚宴會館歇業潮，新天地餐飲逆勢投資，斥資8000萬元升級新天地旗艦館，超前部署解封後婚宴補辦潮商機。

由於銷成本相較其他餐飲業更高，去年下半年至今年8月底陸續傳出多家婚宴會館不堪虧損，紛紛結束營業，而在這波歇業潮中，存活下來的婚宴業者無不降低開銷、放無薪假甚至裁員進行瘦身，希望藉此度過難關。

新天地表示，根據統計，全台的宴會餐廳、會館近千餘家，此次受到疫情衝擊而歇業的業者超過百家，多屬於區域小型宴會廳，尚存的半數業者狀態也是岌岌可危，預料疫情解封之前還會有一波歇業潮，可能只有財務健全、體質良好，連鎖經營的大型婚宴品牌得以挺過這次難關，在後疫情婚宴市場版圖將出現大者更大的態勢。

新天地指出，台灣每年約有12萬至13萬對新人結婚宴客，連續兩年疫情爆發，讓原本預訂的婚宴檔期大亂，預估這兩年受疫情影響延後舉辦婚宴的新人超過10萬對，將會在疫情解封後湧現一波補辦婚宴潮，然而大量歇業婚宴會館導致供給面減少，預料今年下半年至2022年將出現吉日婚宴一廳難求的現象，可以從警戒降級後詢問婚宴檔期頻率大增，嗅到補辦婚宴潮即將噴發的前兆。

新天地也說，集團疫情期間不但未裁員、減薪，更利用三級警戒無法營業期間，加速內部軟硬體全面升級，此次，資8000萬元逐步翻新位於台中北屯區旗艦館，鑑於新人對於證婚儀式的偏好與宴客規模調整，特別打造浪漫唯美的證婚禮堂與動線獨立的小廳房，讓新人與賓客擁有更舒適悠閒地互動，超前部屬解封後龐大的婚宴展延商機。

疫情 餐飲業 裁員

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