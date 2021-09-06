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會展產業第3季薪資補貼 明起受理申請

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

全球新冠肺炎尚未趨緩，台灣會展產業仍受到嚴重衝擊。經濟部貿易局9月7日開始受理申請第3季會展產業薪資及一次性營運資金補貼，符合補貼條件的事業可獲得每位正式員工四成薪資的補貼，最高每人每月補貼2萬元。

會展產業係指所營事項登記須包含會議及展覽服務業之專業會議服務業、專業展覽服務業、會展場地業、會展物流業、會展裝潢業等，符合營業額衰退50%以上及其他應遵行相關僱用事項的艱困事業，本次補貼一律採線上方式辦理，申請須至http://subsidy.meettaiwan.com/網站登錄。

目前我國疫情警戒雖已調降至第二級，開放舉辦商業展覽或會議，惟仍須符合室內80人、室外300人之規定，且我國邊境尚未開放。

此限制下，會展業者仍無法順利辦理會展活動，造成至9月底之國內實體展覽、會議及貿易拓銷活動幾乎全數取消或延期，相關業者營運受到影響。

歡迎撥打洽詢電話0800-628-988，將有專人提供諮詢服務，亦可於經濟部網頁「紓困1988」專區貿易局網站「COVID-19疫情因應及紓困振興」專區查詢相關資訊。

疫情 薪資 經濟部

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