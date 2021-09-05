經濟部次長陳正祺：要打造台灣成為半導體先進製程中心

國內半導體產業在全球扮演重要角色，對於半導體產業的願景，經濟部次長陳正祺表示，經濟部希望將台灣打造成為半導體先進製程中心，並往半導體產業的上游發展，透過設備在地化、國產化，讓半導體製造在台形成完整生態圈，同時加強和國際連結，讓台灣成為先進製程中心，也是國際的好夥伴。

年代新聞台今晚播出陳正祺與國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸的專訪，主題為「全球半導體產業的十字路口」。針對台灣在美中角力中扮演的角色，陳正祺說，美方政府高層關切的主要議題包括氣候變遷、因應新冠疫情和供應鏈，供應鏈風險方面，包括半導體、大容量電池、藥品、關鍵礦物與材料等4大領域；半導體領域方面，美國顧慮的是製造這部分集中在亞洲，形成安全弱點，因此先強化自製，並推動和盟友合作，其中台灣是首先考慮的合作對象，先前車用電子短缺即是一例。

陳正祺說，台灣從美國進口很多半導體相關設備，美國則依賴台灣的製造能力，因此美台不只相互依賴，也相互成長 ，台積電前往美國投資，強化供應鏈關係，在美中競爭的背景下，台美在供應鏈是相互依賴和相互成長。

對於台灣半導體業未來面臨的功課，曹世綸說，台灣如今已是技術領先者，從市場、技術到國內的生態鏈都處於歷史機遇，但面臨的挑戰是要學習做大哥，也就是如何升級技術，因為當大哥後，如何讓各國供應鏈不視為威脅，而當作夥伴；此外，還包括在地緣政治中如何抉擇，以及國際營運管理和人才培育等問題。

陳正祺指出，經濟部的願景是讓台灣成為半導體先進製程中心，透過投資台灣三大方案，並往半導體業的上游發展，推動設備在地化與國產化，讓半導體製造在台灣形成完整生態圈；此外，也會推動和國際連結，尤其很多半導體供應商會配合台積做全球布局，讓台灣成為全球中心，並把先進製程和人才留在台灣。 他表示，經濟部也花心力建立半導體生態圈，讓台灣半導體業擁有最先進技術，在製程上成為指標。