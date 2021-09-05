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核四重啟難應急 曾文生：將加速離岸風電

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
經濟部次長曾文生5日指出，能源轉型具時間壓力，離岸風電的建置比核四重啟發電可以更快提供電量。記者黃仲裕／攝影
經濟部次長曾文生5日指出，能源轉型具時間壓力，離岸風電的建置比核四重啟發電可以更快提供電量。記者黃仲裕／攝影

「重啟核四緩不濟急！」經濟部政務次長曾文生5日在2021空污論壇專題演講指出，12月將舉辦核四再啟公投，但核四重啟恐耗時十年才能發電200億度電，離岸風電約4年即可增加達200億度電以上，以台灣要在2050年達到淨零碳排的目標，時間壓力很大；再生能源與天然氣機組的增加比核四重啟重要。

淨零碳排帶來衝擊

由台灣環境公義協會與中台灣教授協會共同主辦的空污論壇，今年主題為「交通、能源與空污」。曾文生演講能源政策與淨零轉型時說，依目前規劃，2025年時，再生能源應會超過核電；雖然今年受疫情影響，離岸風電國外設備製造與人員來台都受到延誤，但明年起會加速進度趕上。2025將完成併網發電。

對於中火燃煤機組的燃煤減量，曾文生指出，隨著燃氣機組的增設，未來燃煤機組還會再減一半。天然氣發1度電所排放的二氧化碳約僅煤煤機組的一半；除了燃煤減量，排放的空污改善也同時進行。中火在燃煤減量已全力在做，但隨著台灣用電量的增加，減少燃煤機組後，燃氣是重要的替代能源。

能源轉型有時間壓力

曾文生預估，未來10-15年間，會有許多能源新科技的運用產生，也是台灣電力結構大轉型的關鍵時刻；台電不斷的投資新機組，以替換五成的舊機組，加上台灣用電10年內也將成長25%，時間壓力很大。

針對台中市長盧秀燕堅持先拆2部燃煤機組才能增設1部燃氣機組，民進黨立委洪申翰致詞時說，能源政策需有長期策略考量，不能只重視短期宣傳，而不顧階段性需求。立委張廖萬堅則指出，早在前市長林佳龍時期，就確立減煤增氣的政策，透過中央與地方合作促成中火減煤；不能只是拿來當選舉口號而無新的作為。

綠民代批燃氣機遭阻

民進黨台中市黨部主委、市議員李天生更直接批評，正常程序都是新增燃氣機組再減除舊的燃煤機組，以避免突發供電缺口，如今台中市府以都審卡住中火燃氣機組的設置，實不合理。前立委陳曼麗也指出，來自中國的境外污染源只占中部的15%，中火能4年減煤4成也是相當艱難，尚有其他污染源應解決。

台灣環境公義協會理事長洪正中指出，自2016年制訂生煤管制自治條例通過後要求中火減煤，並執行86項全市改善空污措施，台中空污成效自此有了大幅改善。但持續至今，仍有交通空污問題及新能源政策受挫，天然氣替代燃煤的空污改善政策執行上遭遇困難，在執行上都亟待突破困境才能進一步改善空污。

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