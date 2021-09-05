「斯卡羅」、「天橋」為何都和前瞻有關？ 官員說分明

從公視的大河劇「斯卡羅」，到上周金鐘獎入圍名單最大贏家「天橋上的魔術師」，背後都有前瞻預算的補助，外界好奇前瞻經費為何會用在贊助電視劇拍攝，國發會官員表示，政府資助的項目是讓製作團隊建置高畫質硬體設備，並產製屬於台灣特有IP（智財權）的節目；對於戲劇從選劇、拍攝乃至於後製，基於尊重劇本的原創與影視的專業，官方並未干涉。

「斯卡羅」上映以來引發關注，所呈現的史觀也引發外界諸多討論，至於金鐘獎上周公布入圍名單，「天橋上的魔術師」入圍最佳男、女主角等14項大獎，巧合的是，兩部夯劇都獲得前瞻經費補助。但官員說，前瞻補助的不僅這兩齣戲劇，還包括「我們與惡的距離」、實境外景節目「波麗士出任務」、音樂節目「音樂BAND BAND BAND」、兒少節目「熊星人和地球人」等節目。

國發會主委龔明鑫說，前瞻預算有編列數位基礎強化，針對使用比較高規格的的影視音節目給予補助，因為要拍攝這類影片要使用好點的設備，但政府會要求高畫質的拍攝，才可獲得補助。他私下表示，平時沒空追劇的他，現在每周都會準時看「斯卡羅」，但「天橋」他只看了幾集。此外，他也看最近上映的「俗女養成記２」，尤其覺得舞蹈家許芳宜演得不錯。

官員表示，前瞻1.0編列約22億元，由文化部辦理「推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫」，透過補捐助公廣集團及相關影視公司，建置高畫質硬體設備，並產製屬於台灣特有IP的節目，協助屬於台灣原創IP的各種影視節目；在前瞻2.0中，政府再編9.9億元協助文化部推動「影音場域之5G創新應用領航計畫」，希望透過發揮台灣戲劇軟實力，向全球行銷台灣人文及戲劇之美。

官員指出，文化部於107年捐助公共電視約6.5億元建置超高畫質電視示範製作中心及相關高畫質戲劇節目製作，其中「斯卡羅」是旗艦戲劇之一，斥資約1.5億元。不過，從選劇、拍攝乃至於後製，基於尊重劇本的原創與影視的專業，政府部門只扮演提供資金後援，讓節目製作者無後顧之憂的角色。