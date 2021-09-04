去年勞保職災給付2.7萬人次 營建工程業最危險

主計總處公布國情統計顯示，109年勞保職災給付人次達2.7萬人次，年增2.9％，給付總額74.4億元，其中以「營建工程業」增加208人次最多，服務業則以「支援服務業」年增120人次最多，其次是「運輸及倉儲業」年增110人次居次。

主計總處表示，根據勞動部統計，109年勞保職業傷害給付共計2.7 萬人次（平均每千位投保人給付2.5人次），較108 年增加759 人次、或增2.9％。但六年間（103至109 年）則減了21.5％。

按傷害程度別觀察，109年以傷病給付 2.5萬人次、占93.8％居多，其次為失能給付1,422人次、占5.3％，死亡給付246人次、占0.9％。若與108年相較，傷病及死亡分別增3.2％及增2.5％，失能則減2.3％。

從行業別觀察，109年勞保職業傷害給付人次以工業別1.4萬人次、占53.9％較多，服務業1.2 萬人次、占44.5％，農林漁牧業則占1.6％。與108年相較，工業增225人次或增1.6％，其中以「營建工程業」增208 人次最多；服務業增480人次或增4.2％，以「支援服務業」及「運輸及倉儲業」分別增120人次及增110人次較多；農林漁牧業亦增54人次。若與103年相較，工業及服務業分別減30.6％及減7.3％。

109年勞工保險職業災害給付109 年給付總額74.4億元，較108年增7.1％，其中醫療給付36.2億元、占48.6％；傷病給付22.0億元、占29.5％，分別較108年增5.2％及增7.9％；失能給付8.8億元，年增11.2％；死亡給付7.4億元，年增9.5%。