五倍券何時上路？ 蘇貞昌：等疫情穩定下來

有關五倍券上路時程，行政院長蘇貞昌今（4）日受訪時提到，各界都很期待五倍券的上路，相關作業正在緊鑼密鼓地進行中，政院希望等疫情穩定下來，屆時就讓五倍券順勢推出。

蘇貞昌今日上午視察屏東科學園區並受訪，媒體關心五倍券是否能在國慶連假前上路，蘇貞昌回應，由於去年三倍券的成功，他瞭解現在各界都很熱切期待五倍券的推出。

蘇貞昌表示，所有的店家、小攤商也都熱切期待，不只商家因應五倍券商機祭出優惠，連各地的縣市政府，也都有各種加碼措施，他希望五倍券的推出，能給疫情期間受衝擊的店家、小攤商、夜市、百貨，都能夠得到一個很大的振奮機會，也讓經濟成長的果實讓全民分享。

至於正式推出的期程，蘇貞昌透露，政院希望等疫情穩定下來，五倍券才順勢推出來，相關作業都在緊鑼密鼓地進行，完成後馬上會向各界報告。