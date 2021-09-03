離岸風電國產化破滅？經部：無本土型號才用外國船

對於國民黨立委質疑離岸風電躉購費率、國產化目標破滅等相關議題，經濟部說明，採取先躉購費率，後競價制度建置風場，是國際上的慣例，因前期需要硬體建設投資，後期走向競價，費率甚至可較現在的平均電價更低。至於國產化，政府會以一致標準把關確認，相關海事工程船舶應優先使用國內船隻，經公協會確認國內無此型船舶，才可使用外國船舶。

經濟部說明，關於躉購費率的疑慮，在離岸風電建置初期採取躉購費率，主要是因為建設先期有相當的硬體建設費用，所以採取「先躉購、後競價」的費率模式，這也是國際發展風電的慣例，並且是依據「再生能源發展條例」第9條規定辦理。2015年時，躉購費率就曾達到每度電5.7元。與國外相比，英國初期躉購費率5.5到7.5元、德國則為5.1到6.9元，我國2020年的躉購費率則為5.09元，與國外相比並未較貴。同時，台灣由躉購走入競價僅花7年，與英國18年、德國13年的學習曲線相比，也節省更多。

至於國民黨立委提到船舶未使用國內船隻，經濟部表示，在離岸風電國產化的項目中，海事工程使用本國籍船舶為優先項目，亦即若國內有相關船隻，就應該優先使用本國船隻。例如運輸船、多功能用途船、駁船，國內有就應該使用本國船隻。立委所指的個案，是因國內並無此類大型船舶，且經過國內兩大海事工程公協會（高雄市海事工程公會、台中市海事工程公會）確認國內無產能，才能依照相關法規引入外籍船隻，同時仍要協助國內人才訓練計畫，與該公司的股權情況無涉。

而有關整體風場開發進度落後的部分，經濟部指出，由於國際疫情影響外籍技術人員來台指導期程及意願，導致風場開發進度略有落後，但已透過改善行政流程程序，並且在防疫安全的前提下，能源局與指揮中心共同研擬協助作為，把工程的影響減到最小，並預計在明年底趕上進度。