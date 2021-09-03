傳國營事業有望因「疫」調薪 經濟部打臉

行政院長蘇貞昌日前表態軍公教明年可望調薪3%，傳出油、電、糖、水四大國營事業也將跟進加薪。對此，經濟部今（3）日打臉，軍公教能否加薪都「八字沒一撇」，國營事業調薪還要評估均循公司財務規範及經營績效等，能否調薪實在言之過早。

國營事業員工薪水一向與軍公教連動，四大國營事業上度調薪為2018年1月1日，當時平均調薪3.2%。經濟部說明，往例是行政院人事總處先為公務員加薪，再發函經濟部決定國營事業是否要比照，經濟部最後審核國營事業所提報調薪計畫後拍板加薪幅度。

因此，國營事業調薪須滿足三標準，先由讓公務員調薪，再確定調薪計畫不影響人事費上限及繳庫盈餘，最後則是評估國營事業經營績效。對於傳出國營事業員工將調薪，經濟部鄭重澄清，連公務員能否調薪都八字沒一撇，不可能在行政院沒決定前就率先讓國營事業調薪。

而在經營績效方面，據四大國營事業今年上半年財報，台電及中油獲利超過百億元，稅前盈餘分別為187億及150.5億元；台糖上半年獲利6.8億元；台水稅前淨損為13.6億元。

端看財報，台水明年恐較難調薪。而台電今年上半年雖然是獲利王，也頻頻惹議，包括513、517兩次大停電，更有因為一張椅子而造成核二廠2號機跳機的727事故。

經濟部解釋，經營績效須綜合考量，不僅是看前一年或該年度收益來決定，像台水今年出現損失是配合政策，提供稻作休耕補償費及工業、商業用水紓困，屬於配合政策所產生損失；中油及台電同樣也有天然氣凍漲及停徵夏月電價等配合政策到減少營收的配套。

經濟部也說，台電今年事故頻傳，明年也會跟能否續領年終獎金4.4個月一樣，當作台電能否調薪的評估依據。

經濟部最後說，過往曾發生國營事業人員調薪幅度超過公務員的3%，當然也發生過部分國營事業無法跟進調薪，再聲明現在假設明年有望上調，不僅太早，更會誤導。