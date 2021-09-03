政院明定各機關強化個資監管 外洩72小時內通報國發會

為強化各部會落實監管所轄事業的個人資料保護事宜，行政院頒布「行政院及所屬各機關落實個人資料保護聯繫作業要點」明定強化監管措施，並要求主管機關應於知悉所監管的業者發現個資外洩事件72小時內通報國發會，啓動行政檢查等行政措施，確實執行對非公務機關的監管職責。

行政院為督促各部會落實監管所轄事業的個人資料保護事宜，由行政院副院長沈榮津指示在分級、課責、通報、跨部會協調等原則下，建立行政院層級的個人資料保護執行聯繫會議，並由國發會主委龔明鑫、政務委員羅秉成與唐鳳多次共同召集行政院所屬機關就強化個資外洩通報及相關監管措施等進行討論。

會議決議，各機關應修正現行34項針對特定業別所訂定安全維護辦法，並應於辦法增訂分級管理、個資外洩事件通報、行政檢查注意規定等監管措施。

包括：針對業者使用資通訊系統保存消費者個資且達一定門檻者，應列為加強管理對象；並應就使用者身分確認及保護機制、個人資料顯示的隱碼機制、網際網路傳輸的安全加密機制、個人資料檔案及資料庫的存取控制與保護監控措施、防止外部網路入侵對策、非法或異常使用行為的監控與因應機制等事項，訂定資安標準規範。

安全維護辦法應明訂業者個資外洩時，應通報的對象、時點、通報事項及後續行政檢查等事項。

且主管機關應於知悉所監管的業者發現個資外洩事件72小時內通報國發會，並應啓動行政檢查等行政措施，確實執行對非公務機關的監管職責。

同時，聯繫會議同時責成主管機關應針對業者的規模、保有個人資料的數量或性質、個資外洩對當事人的影響、國際傳輸的頻率等，檢討新訂特定業別安全維護辦法的必要性。

此外，針對外界關切的個資保護權責機關管轄消極爭議的問題，作業要點規定聯繫會議對於重大個外洩案件，將迅速指定案件的主管機關並要求儘速啓動相關監管措施，以減輕民眾個資外洩所生的損害。

且作業要點也規定各機關辦理行政檢查請求他機關行政協助的協調及個資外洩情報的分享機制，以強化機關間協調及支援。