勞團喊基本工資漲至2.6萬 勞動部：審議委員會議定

工鬥團體今（３）日到工商總會門口表達訴求，表示今年的經濟成長率預估達到十年新高，盼基本工資調漲至2.6萬元。勞動部回應，站在部會立場，當然期望能多照顧勞工，朝正向的方向發展，但基本工資數仍由「基本工資審議委員會」討論議定。

勞動部說明，現行基本工資數額係由「基本工資審議委員會」審酌國家經濟發展狀況、躉售物價指數、消費者物價指數、國民所得與平均每人所得、各業勞動生產力及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支調查統計等數據，擬定基本工資調整案，由勞動部陳報行政院核定後實施。

今年全年經濟成長率預測值達5.88％，雖然5月中部分內需產業開始受到疫情影響，但站在勞動部立場，當然期望能多照顧勞工，朝正向的方向發展。

至於今年度基本工資是否調整以及調整幅度，仍需由「基本工資審議委員會」之勞、資、政、學四方委員代表將通盤考量整體社會經濟情勢，審慎討論議定；至於「基本工資審議委員會」之開會日期，將與委員聯繫溝通後確定。

另外，推動勞資雙方簽訂團體協約，營造最適合勞資雙方自身的勞資關係與勞動條件，是勞動部當前重要勞動政策之一。

勞動部透過多元方式營造有利團體協商環境，包含編製誠信協商手冊，提供勞資雙方團體協商專業培訓、專家個案輔導與簽訂團體協約獎勵措施。如產業工會進行團體協商有需要專業協助，勞動部將積極提供協助。