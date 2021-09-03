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月底前14%企業擬裁員 危險對象排序曝光

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

無薪假人數不斷增加，讓勞工充滿不安全感，但yes123求職網調查企業端顯示，不但有二成五企業表示在第三季之前可能實施無薪假，更有一成四企業表示考慮裁員。假如企業方面被迫要裁員，在可複選狀況下，首要對象依序針對：「基層員工」(72.9%)、「基層主管」(30.2%)、「中階主管」(23%)、「高階主管」(11.5%)。

根據yes123求職網「無薪假恐慌症與裁員減薪危機調查」顯示，每逢不景氣，高達77.2%公司覺得實施「無薪假(減班休息)」，「會成為」整個企業界的常態。今年第三季之前」仍有24.6%企業考慮實施減班休息。如果被迫要實施「無薪假」，在可複選狀況下，首要對象依序針對：「基層員工」(74.5%)、「基層主管」(34%)、「中階主管」(25.6%)、「高階主管」(23.6%)。

不過若被迫要實施「無薪假」，等未來業績恢復後，仍有高達72.1%的企業指出，願意給員工「薪資補償」。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，無薪假狀況必須持續觀察到年底，而且特別關注「疫情海嘯」重災區的觀光、餐飲、航空業，會不會因為「振興經濟方案」的實施，然後帶動業績跌深反彈。

楊宗斌表示，若沒有經過勞資協商，公司單方面也不能採取「變相的」無薪假，例如強迫休事假、預支未來年假、巧立名目放「行政假」、「不打卡」的彈性工時，企圖透過這些「挪用」方式，來規避對外的正式通報，成為無薪假的「黑數」。

同樣在「今年第三季之前」，也有13.8%的企業坦言，「有考慮實施」裁員的計畫。也有一成七(17%)的企業坦言，「有考慮實施」減薪的計畫。若企業方面被迫要「實施減薪」，在可複選狀況下，首要對象依序針對：「高階主管」(60.3%)、「中階主管」(49.8%)、「基層員工」(46.1%)、「基層主管」(28.8%)。

若不幸碰上不景氣，想避免職場「疫外」狀況，楊宗斌建議上班族，設法成為公司「優先留任」、「不考慮砍薪」的人才，特別提供「三要」策略如下：

一、要「搶事來做」：積極參與公司的專案，主動要求額外的工作量。

二、要「展現個人專長」：處理公務時，適時發揮第二專長，如果沒有特殊技能，可以利用下班時間進修新職能，而且不僅要「廣」、還要「精」。

三、要「隨時檢視自我績效」：整理過去一年以來的工作成果，不論大小事，只要是對公司帶來效益的，例如成本下降，或者業績提升、形象幫助，一旦啟動各單位人力檢討，馬上就能拿出「成績單」。

無薪假 裁員

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